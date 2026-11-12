È morto Carlos Babington, leggenda del calcio argentino

Il mondo del calcio dice addio a Carlos Babington, morto all’età di 77 anni. Ne dà notizia l’Atlético Huracán, club con il quale ha vinto il campionato argentino nel 1973 e di cui è stato anche allenatore e presidente. “Uno dei più grandi giocatori del calcio argentino”, si legge nel post di cordoglio della squadra di Buenos Aires. “Siamo vicini alla sua famiglia, agli amici e ai suoi cari in questo momento di dolore”. Di ruolo attaccante, soprannominato el ingles (l’inglese), è stato simbolo dell’Huracán e della nazionale albiceleste tra gli Anni 70 e 80.