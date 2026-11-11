Nations League, San Siro esaurito per Italia-Francia. Mancini: “In campo per vincere”

L’Italia non batte la Francia in casa dal 1962 e nelle ultime tre partite a San Siro ha sempre perso (Germania, Francia e Norvegia). Messa così le premesse della sfida di Nations League degli Azzurri contro la Francia di Zinedine Zidane non sono certo delle migliori. Ma il neo ct Roberto Mancini ci tiene subito a precisare che “la mia ultima partita qui a San Siro l’ho vinta, ho un buon ricordo perché era contro l’Inghilterra. Quindi spero possa fare il bis”.

Tutto esaurito a San Siro

Lo stadio Meazza sarà tutto esaurito (oltre 70mila spettatori) e proverà a spingere gli Azzurri verso una vittoria di prestigio, ma che potrebbe anche essere decisiva per la qualificazione ai quarti di finale di Nations League. “Cerchiamo conferme e miglioramenti rispetto alle ultime gare, poi abbiamo 7 punti e abbiamo due partite per qualificarci. Visto l’inizio era insperato poterci giocare la qualificazione all’ultima gara”, ha aggiunto Mancini con riferimento anche alla sfida successiva con il Belgio. “E’ bello giocare partite contro squadre così forti, noi dobbiamo solo cercare di migliorare per vincere”, ha aggiunto.

Francia con tante assenze

Di fronte ci sarà una Francia con tante assenze (su tutti l’ex Pallone d’Oro Ousmane Dembelé, l’interista Marcus Thuram e lo juventino Pierre Kalulu) e con Kylian Mbappé in dubbio. “Io spero che Mbappé domani non rischi e non giochi, perchè poi ha la Champions con il Real Madrid, ma aldilà di questo la Francia ha talmente tanti attaccanti che sono uno meglio dell’altro”, ha detto ancora Mancini scherzando. “Poi se stanotte a Olise viene un raffreddore va bene (ride, ndr)”, ha aggiunto.

Parlando del suo collega Zinedine Zidane, ancora Mancini ha detto: “Zidane ha iniziato vincendo quasi tutte le partite, con l’esperienza che ha penso che farà bene anche con la nazionale”. Si riparte dall’1-1 dell’andata al Parco dei Principi, dove l’Italia è riuscita a tenere testa ai fortissimi transalpini. “A Parigi è stata una buona partita, anche nei momenti in cui dovevamo difendere. Ma ci sono state anche delle cose migliorabili e di farlo domani per vincere la partita”, ha ricordato Mancini.

La probabile formazione

Per quanto riguarda la formazione, Mancini ha chiarito che “le mie scelte saranno fatte perché pensiamo siano giuste al di là se giochiamo a San Siro o meno”. In porta scontata la presenza di Donnarumma, che a San Siro in passato è stato fischiato per i suoi trascorsi al Milan. “Gigio è un grande portiere e non si merita fischi, poi speriamo di metterci nelle condizioni di farci tifare”, ha replicato Mancini.

In difesa a destra favorito Kayode, con Scalvini e Bastoni centrali e Calafiori terzino. A metà campo Tonali giocherà ancora da regista, con Frattesi e Barella al fianco. In avanti il ct punterà su Pio Esposito, mentre le incognite sono le due ali con il giovane esordiente Cisse, Cambiaghi, Vergara e Sebastiano Esposito che si giocano due maglie. “Sulle ali ci sono ragazzi giovani che possono migliorare, poi speriamo che tra sei mesi lo siano tutti. Ma abbiamo giocatori che possono giocare e farlo anche bene”, ha detto Mancini.

Sulla possibile esclusione di Palestra e Dimarco, invece, Mancini ha spiegato che “anche se (nei club, ndr) giocano in un ruolo diverso, possono giocare anche nella linea a quattro. Sono giocatoti che si adattano a qualsiasi situazione tattica”.

Mancini vuole puntare sui giovani

Senza pensare troppo alla situazione in Figc, con la corsa alla presidenza tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani (“ora dobbiamo pensare solo alle prossime due partite”), Mancini ha ribadito la sua intenzione di puntare su questo gruppo giovane. “Sto chiamando tanti giovani anche per capite se in futuro potranno esserci utili. Tutti li volevano e mi sembra giusto se una squadra deve ricostruire, noi cerchiamo di chiamarli e di farli giocare”, ha detto. “Poi se ci sono partite e situazioni per chiamare chi merita perché sta facendo bene in campionato lo faremo. Ma sappiamo già cosa possono dare i giocatori più esperti, ora l’obiettivo è far crescere i giovani”, ha concluso Mancini.