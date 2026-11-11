Como, paura per il portiere Robert Sanchez: si schianta in pista al Nurburgring

Robert Sanchez, portiere del Como, è uscito illeso da un violento incidente al Nürburgring mentre era alla guida di una Ferrari 488 Challenge Evo. Lo riporta il tabloid britannico ‘Sun’.

Il potiere si è schiantato contro le barriere a circa 110 km/h mentre affrontava la famosa curva Caracciola-Karussell, secondo quanti riportato dal giornale inglese. L’impatto ha distrutto la parte anteriore della vettura e ha costretto gli organizzatori a sospendere la sessione per circa un’ora. Sanchez stava partecipando a una giornata di guida organizzata da Circuit Days insieme a sei amici. Il Nuburgring, soprannominato l’Inferno Verde, è uno dei circuiti più impegnativi al mondo ed è stato teatro del drammatico incidente di Niki Lauda nel 1976.