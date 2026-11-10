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martedì 10 novembre 2026

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Nations League, Zaniolo lascia Coverciano per motivi personali

Nations League, Zaniolo lascia Coverciano per motivi personali
Nicolò Zaniolo (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)
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Designato l’arbitro del match di giovedì contro la Francia: toccherà al romeno Istvan Kovacs

L’attaccante dell’Udinese Nicolò Zaniolo, che dopo tre anni di assenza era tornato in Nazionale, ha lasciato il ritiro degli azzurri al centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, per motivi personali. Il trequartista salterà quindi le prossime sfide degli azzurri, a partire da quella di giovedì sera contro la Francia. Designato anche l’arbitro del match: toccherà al romeno Istvan Kovacs. Assistenti i connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, al Var l’olandese Dennis Higler, AVar Catalin Popa. Quarto uomo Szabolcs Kovacs. 

Liberali: “Settimana bellissima, è solo l’inizio”

“È stata una settimana bellissima, con tante cose imprevedibili, con la convocazione in Nazionale e il primo gol in Champions League”. Lo ha detto l’attaccante del Como Mattia Liberali, alla sua prima convocazione con la Nazionale maggiore, oggi al centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, dove gli azzurri hanno sono in ritiro in vista delle ultime due partite del girone di Nations League, giovedì 12 novembre a Milano contro la Francia e domenica 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio. Liberali ha poi aggiunto: “L’ultimo anno a Catanzaro è stato molto bello ma molto difficile all’inizio perché non vedevo il campo. Bisogna sfruttare certi momenti e alla fine ho raccolto i frutti. Questo è solo l’inizio”.

Liberali: “Crediamo alla qualificazione”

“L’impatto con Coverciano è stato forte: ci sono tanti giocatori con grande esperienza; ci sono persone importanti anche a livello calcistico. Mi hanno accolto fin da subito nella loro famiglia, mi sto trovando bene”. A chi gli chiedeva cosa gli avesse detto il ct Roberto Mancini, Liberali ha risposto: “Non mi ha detto nulla di particolare, solo di rimanere sereno e allenarmi come sempre”. A proposito della sfida contro la Francia e della possibilità di raggiungere le semifinali di Nations League, l’attaccante del Como ha aggiunto: “La Francia ha dei fenomeni indiscutibili, sarà una bella partita. Ma crediamo nella qualificazione e daremo tutto”. Infine, alla domanda su quale giocatore lo abbia ispirato, Liberali ha spiegato che “c’è ampia scelta: qui c’è il mister Mancini che è un grande esempio, poi mi è sempre piaciuto Totti”.

Cisse: “Siamo Italia e dobbiamo sempre puntare a vincere”

La Francia non ha bisogno di presentazioni, ma siamo l’Italia, dobbiamo sempre puntare a vincere, punteremo alla qualificazione”. Così, senza mezzi termini, l’attaccante del Milan e alla sua prima chiamata in Nazionale, Alphadjo Cisse, oggi al centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, dove gli azzurri hanno sono in ritiro in vista delle ultime due partite del girone di Nations League, giovedì 12 novembre a Milano contro la Francia e domenica 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio. “Essere qui – aggiunge Cisse – è una grande responsabilità. L’impatto è stato molto positivo, siamo stati accolti molto bene”. L’attaccante, che dopo il suo scoppiettante avvio di stagione al Milan ora è atteso in azzurro a ripetersi, assicura: “La pressione mi piace e credo di avere le spalle larghe per reggerle. Qui ci sono giocatori importanti, c’è chi ha vinto l’Europeo e bisogna avere rispetto. Bisogna fare le cose un passo alla volta, il primo pensiero è l’esordio e poi si vedrà”. Infine, a chi gli ha chiesto quale fosse il suo idolo ha rivelato: “Il mio idolo? Da sempre Balotelli”.

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