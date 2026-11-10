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martedì 10 novembre 2026

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Figc, Galliani: "Ricorso? Avvocati mi dicono di stare mutissimo"

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“La Figc si costituisce contro il mio ricorso? Non parlo. Ho grande rispetto per i mezzi di comunicazione”, “ma in questo caso devo star zitto, muto. Anche i miei avvocati mi dicono di stare mutissimo”, “quindi le chiedo scusa, ma non dico niente, non voglio fare commenti”. Così il senatore Adriano Galliani, intercettato da LaPresse all’esterno della Camera dei Deputati, rispondendo alle notizie di stampa che annunciano l’intenzione della Figc di costituirsi a sua tutela contro il ricorso avanzato dallo stesso Galliani per l’elezione di Giovanni Malagò.