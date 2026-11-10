D’Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo, ora è ufficiale: ieri l’esonero di Aquilani

Dopo l’esonero di Alberto Aquilani, giunto in seguito alla sconfitta contro la Roma, il Sassuolo ha ufficializzato oggi l’ingaggio del nuoo tecnico, Roberto D’Aversa. “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D’Aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027. Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri).Il Sassuolo comunica inoltre che il nuovo allenatore dirigerà nel pomeriggio odierno il suo primo allenamento alla guida dei neroverdi e che la conferenza stampa di presentazione ai Media si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 presso il Mapei Football Center”.

Benvenuto mister! Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore neroverde. #ForzaSasol 🖤💚 https://t.co/nuE5LZusjr — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) November 10, 2026

Cisse e Liberali: “Dispiaciuti per esonero Aquilani, gli dobbiamo molto”

Un riconoscimento del lavoro svolto da Alberto Aquilani, è arrivato oggi da due giovani azzurri, l’attaccante del Como Mattia Liberali e del Milan Alphadjo Cisse. I due lo scorso anno militavano in serie B nel Catanzaro allenato proprio da Aquilani e arrivato a un soffio dalla serie A. In conferenza stampa dal ritiro della Nazionale a Coverciano Cisse ha detto: “Ad Aquilani devo molto, mi ha trasmesso tanto e data molta fiducia. Sono dispiaciuto per lui, ma sicuramente farà una grande carriera”. Gli ha fatto eco Liberali: “Mi dispiace per l’esonero di Aquilani, lo scorso anno mi ha aiutato tantissimo. In questi giorni gli scriverò, mi dispiace non sia riuscito a lasciare il segno al Sassuolo”.