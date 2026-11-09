Nations League, verso Italia-Francia. Mancini: “Possiamo giocarci la semifinale, ma c’è da lavorare”

A tre giorni dal cruciale appuntamento di Nations League a San Siro con la Francia, il ct azzurro Roberto Mancini non nasconde le ambizioni sue e della Nazionale italiana.

“Per com’è la situazione in questo momento, per come s’è evoluta in queste quattro gare, abbiamo la possibilità di giocarci la qualificazione alle semifinali. Che poi la strada sia ancora lunga e che c’è da lavorare tanto anche questa è una certezza“, ha aggiunto l’allenatore durante la conferenza stampa tenuta a Coverciano, dove gli Azzurri sono in ritiro.

Dopo la partita del prossimo 12 novembre con i Bleus, l’Italia sarà in trasferta a Bruxelles domenica 15 novembre contro il Belgio.

Mancini: “Ora faccio fare esperienza a giovani, chiamerò Calò quando servirà“

“C’è qualcuno che i giovani li fa giocare, altri no. Ma noi abbiamo l’obbligo di cercarli e di convocare ragazzi giovani per conoscerli direttamente. Per questo motivo chiamiamo anche ragazzi giovani con buone qualità tecniche. Pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi”, ha detto Mancini, riferendosi al fatto che l’età media della squadra è ulteriormente scesa. “Bernardeschi e Cristante li conosciamo, non c’è bisogno di provarli – ha spiegato ancora il tecnico – Quando avremo bisogno di loro li chiameremo. Ora abbiamo bisogno di altre soluzioni, giocatori più giovani che devono fare esperienza”. Poi una secca risposta al procuratore di Giacomo Calò, che aveva criticato la mancata convocazione del suo assistito: “Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha 3-4 bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29-30 anni in questa fase. Quando servirà lo faremo, ma non perché ce lo dice il suo procuratore“.

Mancini: “Doppio passaporto? Bene con Romano e Palma, per altri vedremo”

“Non lo facciamo solo noi, ma tutte le Nazionali provano a prendere giocatori bravi col doppio passaporto. Intanto siamo riusciti a prendere Palma, che penso possa diventare davvero un difensore molto bravo, era in bilico con la Germania. Siamo riusciti con lui e con altri giocatori vedremo”, ha affermato Mancini. “Romano era anche lui un po’ di qua e un po’ di là, siamo riusciti a portarlo da noi e lui ci teneva“, ha ricordato l’allenatore azzurro, riferendosi al giovane centrocampista del Cagliari strappato alla Svizzera. “Romano è un ragazzo giovane che ha bisogno di giocare e un giovane può anche fare degli errori. In questo momento non abbiamo un regista, non c’è un play. Speriamo in qualcuno di più giovane nei prossimi mesi, ma abbiamo giocatori come Tonali che possono fare quel ruolo”.

Mancini: “Ci sono possibilità per Tresoldi in azzurro”

“Con Tresoldi ho parlato, ci ha parlato Ranieri. Lui deve sentire il fatto di giocare per l’Italia, ma essendo nato in Italia e col papà in Italia, credo possano esserci delle possibilità. Poi è il ragazzo che deve scegliere, e lui sa che per noi può essere importante”, ha continuato Mancini, soffermandosi sull’attaccante del Brugge Nicolò Tresoldi, che deve scegliere se giocare con la Germania, Nazionale con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili, oppure con l’Italia.

Mancini: “Si sta creando gruppo giovane con buon feeling, anche Chiesa può tornare”

“Mi piace che si stia creando un gruppo di ragazzi giovani. Nonostante siano giovani, hanno fatto delle partite buone e credo si stia creando un buon feeling”, ha dichiarato ancora il ct. Poi, a chi gli ha chiesto se aveva parlato con Federico Chiesa, che in questa stagione al Liverpool sta incontrando difficoltà, Mancini ha risposto: “Con Chiesa ho parlato diverse volte, anche ultimamente. Lui in questo momento non sta giocando, deve trovare la condizione, ma ha 29 anni e credo che possa tornare con noi al più presto“.

Mancini: “Aic e Aiac per Galliani non hanno fatto bella figura”

“Sicuramente non hanno fatto una bella figura“, ha detto Roberto Mancini commentando la scelta di Assocalciatori e Assoallenatori di candidare Adriano Galliani alle elezioni Figc del prossimo14 dicembre contro Giovanni Malagò, l’uomo che ha scelto lo stesso Mancini per la guida della Nazionale.

Mancini: “Morte Jesus De Miguel ha scosso tutti”

“Non è normale morire durante una partita di calcio, è difficile anche trovare le parole. E’ morto mentre faceva la cosa che gli piaceva di più: spero non riaccada più, sicuramente è stata una cosa drammatica che ha scosso tutti”, ha dichiarato Mancini a proposito della morte del giocatore del Tenerife Jesus De Miguel.

Mancini: “Allenatori che vogliono giocarsela è vantaggio per tutti”

“Anche quest’anno in Serie A ci sono tante squadre che vogliono giocarsela e questo è un vantaggio per tutti. Ci sono allenatori che cercano di giocarsela sempre. De Rossi sta facendo bene, Pisacane sta facendo bene. Mi dispiace molto per Aquilani, secondo me stava facendo un buon lavoro”, ha aggiunto Mancini, riferendosi al tecnico del Sassuolo per il quale l’esonero appare ormai certo.