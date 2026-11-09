Musiala e i problemi neurologici, il presidente del Bayern: “Ha una malattia non facilmente curabile”

Il presidente onorario del Bayern Monaco Uli Hoeneß non ha utilizzato parole rassicuranti in merito alle condizioni di salute di Jamal Musiala. “Ci troviamo di fronte a un dilemma”, ha affermato durante il programma “Sonntags-Stammtisch” dell’emittente BR Fernsehen. Soffre di “una malattia che non è facilmente curabile” ma che può essere resa “in qualche modo gestibile”. “Chissà se riuscirà mai a ritrovare le prestazioni che aveva un tempo”, ha detto il dirigente dei bavaresi.

I malori in campo e le “assenze temporanee”

Il centrocampista del Bayern il 15 e il 18 agosto è stato vittima di due malori mentre si trovava in campo. Questa estate su Instagram ha spiegato di avere un problema neurologico. “Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee, di breve durata ma facilmente curabili, dovute a una disfunzione neurologica. Queste possono portare a episodi come quelli verificatisi di recente, ad esempio contro il Lipsia o anche ora a Heidenheim”, ha scritto il talento 23enne. “So che a prima vista possano sembrare spaventosi, ma per me al momento fanno parte della mia quotidianità. Sono in ottime mani dal punto di vista medico e sono molto ottimista”.

Perché Musiala non sta giocando

Tuttavia il campione di Stoccarda adesso è ai box per un problema fisico e non neurologico. Si è dovuto fermare il 23 settembre scorso a causa di un problema muscolare, al bicipite femorale, rimediato con la nazionale tedesca. Di recente ha ripreso gli allenamenti con la squadra, compiendo un importante passo avanti verso il pieno rientro in campo. Il vice allenatore Aaron Danks ha spiegato che la pausa nazionali di novembre sarà fondamentale per recuperare del tutto la forma fisica.