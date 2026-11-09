Alberto Aquilani esonerato: la decisione del Sassuolo dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Roma

Adesso è ufficiale. Il Sassuolo ha esonerato il tecnico Alberto Aquilani a due giorni dalla pesante sconfitta in trasferta con la Roma (3-0), il quinto stop dall’inizio di questo campionato di Serie A.

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi”, si legge in una nota del club neroverde, che “ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro”. Aquilani lascia il Sassuolo al 17° posto in classifica, con 8 punti raccolti in 11 giornate, a +1 sulla zona retrocessione.