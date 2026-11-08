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domenica 8 novembre 2026

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Serie A, Inter-Como 2-0: flop degli ospiti, nerazzurri secondi a un punto dalla Lazio

Serie A, Inter-Como 2-0: flop degli ospiti, nerazzurri secondi a un punto dalla Lazio
L’interista Francesco Pio Esposito (al centro) alza il pugno dopo aver segnato la rete dell’1-0 a San Siro contro il Como. (AP Photo/Luca Bruno)
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Lariani insolitamente spenti dopo il clamoroso 9-1 rifilato al Lens in Champions League

Nel big match di San Siro, valido per l’11esima giornata di Serie A, l’Inter batte per 2-0 il Como. I nerazzurri la decidono nel primo tempo.

Al 12′ il gol del vantaggio: Dimarco recupera un pallone innescando l’azione dei padroni di casa, da Thuram a Spence che serve dentro trovando la deviazione vincente di Pio Esposito. Al 19′ l’Inter trova il raddoppio con Thuram, che trafigge Sanchez dopo un incertezza di Perrone sugli sviluppi di un cross. L’Inter riparte dopo la sconfitta nel derby, riportandosi a -1 dalla Lazio capolista. Il Como, invece, subisce la sua seconda sconfitta da inizio campionato e il parallelo sorpasso da parte del Milan, scivolando al quinto posto, a pochi giorni dalla clamorosa e storica vittoria per 9-1 in Champions League sul campo del Lens.

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