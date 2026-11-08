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domenica 8 novembre 2026

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Serie A, Fiorentina-Juventus 2-2: bianconeri due volte in svantaggio, poi acciuffano il pareggio

Serie A, Fiorentina-Juventus 2-2: bianconeri due volte in svantaggio, poi acciuffano il pareggio
Mateo Pellegrino (a sinistra) soffia un bacio ai tifosi della Fiorentina dopo aver segnato la rete dell’1-0 contro la Juventus. (Foto: Massimo Paolone/LaPresse)
Redazione
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La Vecchia Signora è a -11 dalla vetta; Viola poco sopra la zona retrocessione

Termina 2-2 il match del Franchi tra Fiorentina e Juventus, posticipo dell’11esima giornata di Serie A, con i viola che si fanno raggiungere due volte dai bianconeri.

La Fiorentina si porta in vantaggio al 4′ con Pellegrino, ma al 32′ subisce il pareggio di Woltemade. Viola di nuovo avanti al ’54 con Njie. Al 66′ il definitivo pareggio di Bremer. Per entrambe le squadre un punto che muove poco la classifica. La Juve sale a 18 punti e resta sotto al Frosinone, mentre la Fiorentina aggancia quota nove, a +2 dalla zona retrocessione.

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