Napoli-Lazio oggi in Serie A: orario, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

Napoli-Lazio è il big match che apre la domenica di Serie A. Le squadre di Massimiliano Allegri e Rino Gattuso scendono in campo alle 12.30, allo Stadio Diego Armando Maradona, per una partita importante e delicata, valida per l’11a giornata di campionato. I biancocelesti arrivano nella città partenopea da primi in classifica e con l’obiettivo di allungare le distanze sulle inseguitrici, Roma e Inter su tutte. Per Gattuso, inoltre, si tratta di un ritorno visto che si è seduto sulla panchina degli azzurri dal dicembre 2019 al giugno 2021.

Per Allegri, invece, questa sfida potrebbe essere decisiva e valere la conferma o addirittura l’esonero. In casa Napoli il clima è teso, soprattutto dopo le brutte sconfitte contro Juventus e Porto. A conferma di ciò il fatto che la squadra è in ritiro e che sabato la conferenza stampa del tecnico toscano è stata annullata pochi minuti prima dell’inizio.

Gattuso: “Giochiamo e viviamocela ma senza pressioni”

“Io non devo pensare al primato, ma a fare le cose nostre. Noi non c’entriamo nulla lì sopra, giochiamo e viviamocela, ma senza pressione o preoccupazione. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, quando arriviamo ai 40 punti ho già detto alla squadra che faremo una bella festa perché il primo obiettivo è raggiunto”, ha detto Gattuso sabato in conferenza stampa. “Non abbiamo pressioni, ma la consapevolezza di giocare in uno stadio difficile, con una squadra che sta attraversando un momento negativo ma forte, di grande mentalità. Tanti di loro hanno vinto sia all’estero che con quella maglia, ci vuole grande rispetto e umiltà, bisogna andare forte altrimenti tutte le partite sono difficili”.

Quanto ad Allegri “è stato il mio capitano, ho vinto un campionato dalla B alla A, è stato il mio allenatore, non ho mai vinto contro di lui, è chiacchierato ma spero di fare un quarto di quanto ha fatto in carriera”. E il tecnico livornese, avverte Ringhio, è uno che “di stress non muore. Lui nei momenti di difficoltà trova sempre le cose giuste per far quadrare i conti. Non mi fido. Lui è sgamato. Capisco quando dicono che sia una finale, ma lo sarà anche per noi. Giocare al Maradona dà sempre gusto, serve il giusto spirito”.

Da ex allenatore dei partenopei ne sa qualcosa. Sotto al Vesuvio la sua esperienza sulla panchina azzurra non è ricordata come una delle più memorabili, nonostante la Coppa Italia vinta nel 2020. Ma Gattuso ne ha comunque un bel ricordo: “Sono stato benissimo a Napoli, ho vinto un trofeo. Il rammarico più grande è aver avuto per poco tempo i tifosi allo stadio visto il Covid. Ma mi è rimasto nel cuore, è stato un onore allenare quel club. Sento ancora persone lì. Vuol dire che abbiamo lasciato un buonissimo ricordo, ho avuto a che fare con persone che mi somigliano per come vivo io il quotidiano”.

Napoli-Lazio, formazioni ufficiali

Napoli (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marin; Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Lang; Hojlund. All. Allegri

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso

Dove vedere la partita in tv

Napoli-Lazio, match valido per l’11a giornata di Serie A, si può vedere in diretta su Dazn e su Sky Sport (al canale 214) per gli abbonati con Zona Dazn. Fischio di inizio alle 12.30 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Dirige la gara l’arbitro Luca Pairetto.