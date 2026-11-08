Napoli-Lazio 1-1, Gattuso frena ma rimane primo in classifica

Allo stadio Diego Armando Maradona Napoli e Lazio hanno pareggiato 1-1, nella gara valida per l’11a giornata di Serie A. Vantaggio biancoceleste con Davide Frattesi al 28′ e pareggio partenopeo nella ripresa, al 48′, grazie all’autogol di Alfonso Pedraza. I biancocelesti (al secondo pareggio in campionato dopo quello con il Milan) rimangono al comando della classifica (da imbattuti) e salgono a 29 punti. Gli azzurri, invece, reduci dalla sconfitta con la Juventus, salgono a quota 15 punti e sostano alla 10a posizione.

Napoli-Lazio 1-1, il tabellino

Napoli (3-5-1-1): Milinković-Savić; Gilmour (69′ Anguissa), Mctominay, De Bruyne (83′ Giovane), Rrahmani, Marin, Olivera, Højlund (74′ Lucca), Vergara (74′ Politano), Beukema, Lang. All: Massiamiliano Allegri

Lazio (4-3-3): Mandas; Pinamonti (61′ Dele-Bashiru), Isaksen, Noslin, Floriani M. (61′ Lazzari), Frattesi (79′ Cancellieri) Tavares (46′ Pedraza), Belahyane, Taylor, Provstgaard, Šutalo (33′ Leite). All: Gennaro Gattuso

Gol: 28′ Frattesi (L), 48′ Pedraza (aut.)

Arbitro: Luca Pairetto

Ammoniti: 45′ Lamg (N), 66′ Vergara (N), 66′ Gilmour (N), 78′ Pedraza (L)

Espulsi: nessuno

Allegri: “Siamo indietro ma non tutto è perduto”

“Devo ringraziare i ragazzi perché hanno fatto una partita importante e non era semplice dopo la sconfitta con ila Juventus e il Porto. nel primo tempo ci sono state difficoltà però abbiamo avuto situazioni favorevoli. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, adesso recupereremo un po’ di calciatori dopo la sosta. Il fatto che la squadra si è compattata è stato un piccolo mattoncino che abbiamo messo. Nel primo tempo siamo stati un po’ in sofferenza, ma poi la squadra ha fatto un bel secondo tempo”. Così Max Allegri, tecnico del Napoli, a Dazn, dopo il pareggio con la Lazio. “Da sinistra crossavamo e ho chiesto a Lang di metterla sul secondo palo, perché McTominay ci poteva essere più utile. Vergara è stato marcato molto bene da Nuno Tavares, ho spostato McTominay a sinistra per sfruttare i cross di Lang. Bisogna assolutamente continuare, perché siamo indietro in classifica ma non tutto è perduto. Bisogna lavorare con fiducia, non siamo fuori da nessuna competizione. Ci sono momenti come questi che vanno affrontati con serenità”, ha aggiunto. “I tifosi sono stati molto vicini alla squadra anche oggi, quello che posso dirgli è che la squadra dà il massimo. Questa sosta arriva a puntino, so cosa possono darei i ragazzi. Io come sto? Quando siamo in mezzo alla tempesta, la barca va portata in porto”, ha concluso.