Inter-Como oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter e Como oggi, domenica 8 novembre, si affrontano a San Siro in occasione dell’11a giornata di Serie A. Una partita fondamentale sia per Cristian Chivu che per Cesc Fabregas, rispettivamente alla terza e quarta posizione in classifica con 25 e 23 punti, e reduci da ottime prestazioni in Champions League. I nerazzurri sono obbligati a vincere per cercare di rimanere a contatto con la Lazio capolista e superare la Roma, che sabato ha vinto all’Olimpico contro il Sassuolo. Anche i lariani sono a caccia dei tre punti, consapevoli che la vittoria sancirebbe il sorpasso proprio ai danni della squadra di Marcus Thuram&Co.

Inter-Como, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Spence, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito. All. Cristian Chivu

Como (4-2-3-1): Butez, Couto, Ramón, Kempf, Valle, Perrone, Milla, da Cunha, Paz, Baturina, Douvikas. All. Cesc Fabregas

Dove vedere la partita in tv

Inter-Como, match valido per l’11a giornata di Serie A, si può vedere in diretta su Dazn e su Sky Sport, Now e SkyGo. Fischio di inizio alle ore 18.00 di oggi, domenica 8 novembre, allo stadio San Siro di Milano. Dirige la gara l’arbitro Daniele Chiffi.