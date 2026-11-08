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domenica 8 novembre 2026

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Genoa-Milan oggi in Serie A: orario, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

Genoa-Milan oggi in Serie A: orario, formazioni ufficiali e dove vederla in tv
Ruben Amorim e Diego Moreira, Milano, 31 ottobre 2026 (Photo by Spada/LaPresse)
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De Rossi e Amorim si sfidano al Marassi. Rossoneri in cerca di riscatto dopo la brutta sconfitta di Europa League

Genoa-Milan oggi, domenica 8 novembre, apre la domenica pomeriggio di campionato. Il match, valido per l’11a giornata di Serie A, vede contrapposti due giovani allenatori: Daniele De Rossi e Ruben Amorim. Il tecnico dei grifoni, 12° in classifica con 13 punti, è reduce da tre vittorie consecutive, mentre l’allenatore dei rossoneri, 5° con 21 punti, arriva da una preziosa vittoria nel derby contro l’Inter ma anche da una pesante sconfitta in Europa League contro gli ungheresi del Ferencvaros.

Genoa-Milan, le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Messias, Traore, Wiafe, Ellertsson; Vitinha; Osmajic. All. De Rossi

Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modric, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All. Amorim

Dove vedere la partita in tv

Genoa-Milan, match valido per l’11a giornata di Serie A, si può seguire in diretta e in esclusiva su Dazn. Fischio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Marassi di Genova. Dirige la gara l’arbitro Davide Massa.

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