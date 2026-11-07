Torino-Lecce, match inizia in ritardo: cosa è successo

Inconveniente insolito prima della partita tra Torino e Lecce, valida per l’undicesima giornata di serie A. Sono state ripassate le linee nella zona della porta dell’estremo difensore dei salentini Wladimiro Falcone . Prima del via, verifiche sul corretto funzionamento di Var e goal-line technology non avevano rilevato la correttezza della linea di porta. Un addetto al campo è intervenuto per rendere “conforme” il terreno di gioco ridisegnando la linea. La gara è cominciata con 15′ di ritardo solo dopo un ulteriore conferma del Var.