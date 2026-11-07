Home > Calcio > Roma-Sassuolo oggi in Serie A, in campo anche Frosinone, Torino e Bologna: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

Dopo la vittoria del Venezia sull’Udinese nell’anticipo del venerdì sera, la Serie A 2026/2027 torna in campo oggi, sabato 7 novembre, con quattro partite valide per l’11ª giornata di campionato, l’ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Il programma si apre alle 15:00 con le sfide Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce, prosegue alle 18:00 con il derby emiliano Parma-Bologna e si conclude alle 20:45 con Roma-Sassuolo, in programma allo stadio Olimpico.

La partita tra giallorossi e neroverdi è uno degli appuntamenti più attesi della giornata. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini vuole ripartire dopo la delusione europea contro il Manchester United, mentre il Sassuolo di Alberto Aquilani cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Ecco il programma completo, gli orari, le probabili formazioni, gli arbitri e tutte le informazioni per seguire le partite in diretta tv e streaming.

Il programma della 11ª giornata 🙌 #SerieAEnilive https://t.co/KQNHbPWhhD — Lega Serie A (@SerieA) November 6, 2026

Roma-Sassuolo, alle 20:45 la sfida dell’Olimpico: le probabili formazioni

La Roma è la prima tra le grandi del campionato a scendere in campo nell’11ª giornata. I giallorossi arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta in rimonta contro il Manchester United in Champions League: avanti 2-0, i capitolini sono stati superati 3-2, al termine di una partita segnata anche dal rigore inizialmente parato e successivamente ripetuto per la posizione di Cristante.

In campionato, la formazione di Gasperini occupa il terzo posto con 24 punti, a quattro lunghezze dalla Lazio capolista. L’obiettivo è conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico, approfittando anche del momento complicato degli avversari. Il Sassuolo, dopo un buon avvio di stagione, è infatti scivolato al quartultimo posto, anche a causa della recente sconfitta casalinga per 4-2 contro la Fiorentina.

Gasperini deve fare i conti con diverse assenze. All’elenco degli indisponibili, che comprende Svilar, Koné, Pellegrini e Dybala, si è aggiunto Rensch, fermato da una lesione di primo grado all’adduttore lungo destro. Sul fronte neroverde, il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Berardi, Sebastiano Esposito e Laurienté.

Probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Vasquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini. SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani.

Arbitro: Marco Di Bello. Assistenti Giorgio Peretti e Marco Scatragli. Quarto ufficiale Rosario Abisso. Al VAR Ivano Pezzuto, assistito da Marco Guida.

Dove vedere Roma-Sassuolo in tv e streaming: il calcio d’inizio è fissato alle 20:45. La partita sarà trasmessa su DAZN e sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Diretta streaming disponibile su DAZN, Sky Go e NOW, previo abbonamento.

Cagliari-Frosinone, ore 15:00: le probabili formazioni

La giornata si apre all’Unipol Domus con la sfida tra il Cagliari di Fabio Pisacane e il Frosinone di Massimiliano Alvini. I padroni di casa dovranno fare a meno dello squalificato Obert e dell’infortunato Nzola. In attacco, le scelte dovrebbero ricadere su Maldini e Mendy.

Il Frosinone dovrebbe invece affidarsi a Birligea come riferimento offensivo, supportato sulla trequarti da Ghedjemis, Schmid e Kvernadze.

Probabili formazioni:

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Aurelio; Adopo, Winks, Romano, Deiola; Maldini, Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane.

Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Aurelio; Adopo, Winks, Romano, Deiola; Maldini, Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane. FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Dove vedere Cagliari-Frosinone: diretta esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle 15:00.

Torino-Lecce, ore 15:00: le scelte di Abate e Di Francesco

In contemporanea con la partita di Cagliari, il Torino ospita il Lecce. I granata, guidati da Ignazio Abate, cercano una vittoria per interrompere la serie negativa delle ultime giornate. In attacco dovrebbe trovare spazio la coppia formata da Adams e Simeone, mentre restano alcuni dubbi sulle corsie esterne e a centrocampo.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco dovrebbe rispondere con il tridente composto da N’Dri, Stulic e Fatah. A centrocampo Gorter appare favorito su Kaba.

Probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Fitz-Jim, Bragança, Patterson; Adams, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.

Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Fitz-Jim, Bragança, Patterson; Adams, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate. LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Fatah. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Dove vedere Torino-Lecce: diretta esclusiva su DAZN, con fischio d’inizio alle 15:00.

Parma-Bologna, ore 18:00: il derby emiliano

Alle 18:00 riflettori puntati sul derby emiliano tra Parma e Bologna. La squadra di Alberto Gilardino ospita quella di Raffaele Palladino in una sfida che si preannuncia combattuta.

Il Parma dovrebbe confermare Lontani e Touré nel reparto offensivo, mentre in difesa Ndiaye è favorito su Diego Carlos. Nel Bologna, Bernardeschi e Cambiaghi sono attesi alle spalle di Odgaard. Da valutare anche le condizioni di Piccoli, che potrebbe tornare a disposizione dopo i recenti problemi fisici.

Probabili formazioni:

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Lontani. Allenatore: Alberto Gilardino.

Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Lontani. Allenatore: Alberto Gilardino. BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. Allenatore: Raffaele Palladino.

Dove vedere Parma-Bologna: diretta esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle 18:00.

Serie A, il programma di oggi: orari e partite dell’11ª giornata

Ecco il calendario completo delle quattro partite in programma sabato 7 novembre 2026, ultimo appuntamento prima della sosta per le nazionali:

Ore 15:00: Cagliari-Frosinone – DAZN.

Cagliari-Frosinone – DAZN. Ore 15:00: Torino-Lecce – DAZN.

Torino-Lecce – DAZN. Ore 18:00: Parma-Bologna – DAZN.

Parma-Bologna – DAZN. Ore 20:45: Roma-Sassuolo – DAZN e Sky Sport.

La giornata si chiuderà con il confronto dell’Olimpico tra Roma e Sassuolo, con i giallorossi chiamati a difendere la propria posizione nelle zone alte della classifica e gli emiliani alla ricerca di punti importanti per risalire.