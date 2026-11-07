Napoli-Lazio, Gattuso: “Allegri di stress non muore, sarà una finale anche per noi”

Domenica 8 novembre Napoli-Lazio in campo alle 12.30 per la sfida di serie A, valida per la 11esima giornata. Scontro tra Gattuso e Allegri sulle panchine, con Ringhio più che deciso a mantenere la testa della classifica. “Max Allegri è stato il mio capitano, ho vinto un campionato dalla B alla A, è stato il mio allenatore, non ho mai vinto contro di lui, è chiacchierato ma spero di fare un quarto di quanto ha fatto in carriera”. Così Rino Gattuso, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida al ‘Maradona’ contro il Napoli. “Conoscendolo, lui di stress non muore. Lui nei momenti di difficoltà trova sempre le cose giuste per far quadrare i conti. Non mi fido. Lui è sgamato. Capisco quando dicono che sia una finale, ma lo sarà anche per noi. Giocare al Maradona dà sempre gusto, serve il giusto spirito”, ha aggiunto.



“Questa partita non è difficile da preparare. Non sappiamo bene come giocheranno, cambiano molto. Possono giocare a 3 o a 4, vediamo. Però dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo provato qualche accorgimento, dobbiamo essere bravi a switchare e capire, ma non deve mai mancare la voglia. La mentalità deve essere sempre quella”, ha aggiunto. “Zaccagni verrà forzato? Non ha senso. Quando vogliamo fare sedute 1 o 2 volte a settimana, la quantità e la qualità del lavoro bisogna stare bene. Sennò non è allenante e si rischia troppo. Per questo Rovella e Marusic li abbiamo fatti rientrare, perché avevano nelle gambe questo lavoro. Sennò si rischia la ricaduta. Quando a uno dici di stringere i denti, poi se c’è la ricaduta il rapporto diventa difficile. Bisogna essere bravi a non commettere questi errori. La settimana scorsa Nuno non stava benissimo, mi sono fatto convincere ma non ha spinto troppo. Bravo lui. Ma se vuoi giocare in un certo modo devi avere gente che sta bene”, ha aggiunto.

Gattuso: “Non penso al primato, noi lì sopra non c’entriamo nulla“

“Io non devo pensare al primato, ma a fare le cose nostre. Noi non c’entriamo nulla lì sopra, giochiamo e viviamocela, ma senza pressione o preoccupazione. Dobbiamo giocare con mentalità e voglia, vi aspettavate la Lazio là? Allora perché dobbiamo appesantirci?” ha poi sottolineato Gattuso. “Giochiamo con rispetto e contro una squadra forte che ha giocatori forti, seppur in un momento negativo. L’obiettivo non è vincere per stare lì, dobbiamo pensare alla prestazione. Non siamo pronti a pensare tutte queste robe qua. Poi vedremo”, ha proseguito. “Se pensiamo al primato sbagliamo tutto, poi arriva la mazzata ed è stata una delusione. Dobbiamo pedalare e gestire bene quello che può succedere. Ma se andiamo in campo pensando al primato non va bene. Dobbiamo pensare solo ad andare forte”, ha concluso.

Gattuso: “Da mia squadra aspetto spensieratezza”

“Che atteggiamento mi aspetto dalla squadra? Spensieratezza e rispetto per l’avversario, per la qualità che hanno. I giocatori fuori fanno capire il valore della loro rosa. Una squadra che a Oporto ha tenuto bene il campo per 70 minuti, gli sono mancati i cambi. Una squadra viva, voglio vedere la voglia di soffrire e ribattere colpo su colpo. Non abbiamo nulla da perdere, con la nostra identità e mentalità” ha aggiunto Gattuso. “Nuno ha avuto un problema, ma oggi ha fatto tutto. Domani valutiamo, ho un po’ di dubbio ancora. Vediamo. Il capitano è una perdita importante. Ho letto 6 settimane, speriamo un po’ di meno. Abbiamo visto l’immagine, ha preso una vecchietta sul quadricipite. L’edema c’è. Ma un discorso è edema su vecchietta, un conto sullo strappo sul quadricipite. Sono tre giorni che fa mattina e pomeriggio, sta lavorando in piscina per smaltire l’edema, settimana prossima fa nuovi controlli. Speriamo e pensiamo possano esserci delle note positive. Zaccagni partirà con noi e sarà dentro lo spogliatoio con noi, l’ha voluto lui. Questo fa capire lo spirito che c’è in questo momento” ha sottolineato Gattuso. “Gudmudsson non va in nazionale, abbiamo deciso così, abbiamo un’amichevole, vogliamo fargli fare 35-40 minuti, pure lui è sulla strada giusto. Rovella e Marusic domani sono con noi, siamo molto soddisfatti”, ha concluso.