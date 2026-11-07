Mondiali 2026, rissa Argentina-Spagna: sconto a Molina, confermato stop di 10 turni a Paredes

La Fifa ha accolto parzialmente il ricorso della Federazione calcistica argentina (Afa) contro le sanzioni disciplinari per la maxi rissa scoppiata al termine della finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna. Il Comitato disciplinare ha deciso di ridurre da sette a quattro giornate la squalifica di Nahuel Molina, mentre è stata confermata la pesante sanzione nei confronti di Leandro Paredes, che dovrà scontare dieci partite di stop con la nazionale albiceleste e pagare una multa di 90mila euro. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo Marca.

Rissa dopo Argentina-Spagna: le sanzioni della Fifa

Gli episodi contestati risalgono ai momenti di tensione esplosi al termine della finale dei Mondiali 2026, persa dall’Argentina contro la Spagna. Una maxi rissa che ha coinvolto diversi giocatori e che ha portato la Fifa ad aprire un procedimento disciplinare, con una serie di provvedimenti per le violazioni commesse durante gli scontri.

In un primo momento, il Comitato disciplinare aveva disposto squalifiche e multe per circa 275mila euro. Tra i provvedimenti più pesanti figuravano le dieci giornate di sospensione per Leandro Paredes, accompagnate da una multa di 90mila dollari, e le sette giornate per Nahuel Molina, anche lui sanzionato con una multa di 90mila dollari.

Le altre sanzioni avevano riguardato il vicedirettore tecnico Roberto Fabian Ayala, sospeso per tre partite e multato di 30mila dollari, e il calciatore Thiago Almada, fermato per una giornata e sanzionato con una multa di 30mila dollari.

Ricorso Afa, Paredes resta fermo per dieci partite

Dopo il ricorso presentato dalla Federazione argentina, la Fifa ha rivisto soltanto in parte le decisioni iniziali. Molina ha ottenuto uno sconto di tre giornate, passando da sette a quattro partite di squalifica.

Nessuno sconto, invece, per Paredes: il centrocampista dovrà rispettare le dieci giornate di squalifica con la nazionale argentina, oltre a pagare la multa prevista di 90mila euro, secondo quanto riportato da Marca.

La decisione rappresenta un duro colpo per l’Albiceleste, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori in numerosi impegni internazionali. La vicenda disciplinare legata alla finale mondiale continua così ad avere conseguenze per la nazionale argentina anche dopo la conclusione del torneo.