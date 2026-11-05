Home > Calcio > Milan-Ferencvaros e AZ-Juventus oggi in campo in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederle in tv

Doppio appuntamento italiano in Europa League. Oggi, giovedì 5 novembre, Milan e Juventus tornano in campo per la quarta giornata della fase campionato, con due impegni importanti per il rispettivo cammino europeo. I rossoneri ospiteranno il Ferencvaros a San Siro, mentre la Juventus è attesa in Olanda dalla trasferta contro l’AZ Alkmaar. Due sfide con obiettivi differenti: il Milan ha bisogno di recuperare terreno dopo un avvio complicato, mentre i bianconeri vogliono consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Milan-Ferencvaros, i rossoneri cercano il riscatto in Europa League

Il successo per 3-1 nel derby contro l’Inter ha restituito entusiasmo e fiducia al Milan, ma adesso la squadra di Ruben Amorim è chiamata a dare continuità ai risultati anche in Europa. I rossoneri hanno raccolto appena tre punti nelle prime tre giornate, grazie alla vittoria per 4-0 sul campo del Salisburgo, a cui sono seguite le sconfitte contro Benfica e Bournemouth.

A San Siro arriva però una delle squadre più in forma della competizione. Il Ferencvaros ha infatti vinto tutte e tre le partite disputate finora, superando Celtic, Viktoria Plzen e Torreense. Gli ungheresi sono a punteggio pieno e possono contare su un attacco particolarmente prolifico. Per il Milan sarà quindi fondamentale ritrovare solidità e sfruttare il fattore campo per non compromettere ulteriormente il proprio percorso europeo.

Le probabili formazioni di Milan-Ferencvaros

Amorim dovrebbe concedere spazio ad alcuni giocatori meno impiegati, anche in considerazione dei prossimi impegni in campionato. Tra i pali non ci sarà Mike Maignan, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro il Bournemouth: al suo posto è atteso Torriani. In difesa dovrebbero esserci Terracciano, De Winter, Diawara e Bartesaghi, mentre a centrocampo spazio a Hutchinson, Jashari, Musah e Cisse. Rabiot agirà alle spalle di Gonçalo Ramos.

Milan (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Rabiot; Gonçalo Ramos. All. Amorim.

(4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Rabiot; Gonçalo Ramos. All. Amorim. Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; O. Nagy, Gomez, Zohore, O’Dowda; Madarasz, Adam Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmancevic; Yusuf. All. Borbély.

AZ Alkmaar-Juventus, Spalletti punta a un altro risultato positivo

La Juventus sarà invece impegnata all’AFAS Stadion contro l’AZ Alkmaar. La squadra di Luciano Spalletti arriva alla quarta giornata con sette punti, frutto delle vittorie contro N.E.C. Nijmegen e Celta Vigo e del pareggio contro il Rennes. I bianconeri sono ancora imbattuti nella competizione e vogliono proseguire il proprio cammino per avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

L’AZ, decimo con sei punti, rappresenta però un avversario da non sottovalutare. Gli olandesi hanno vinto due delle prime tre partite europee, contro Hapoel Beer-Sheva e Ararat-Armenia, dopo aver perso all’esordio sul campo del Sunderland. Inoltre, possono contare su un rendimento particolarmente positivo nelle gare europee casalinghe: sono imbattuti da 17 incontri davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Juventus

Spalletti ha presentato la sfida come un test impegnativo, sottolineando l’identità di gioco degli avversari e la loro capacità di giocare con intensità e qualità. Il tecnico ha anticipato anche alcune scelte di formazione: Pape Matar Sarr e Andrea Cambiaso partiranno dal primo minuto, mentre Douglas Luiz dovrebbe riposare. In attacco spazio a tre giocatori offensivi, con Kolo Muani e Woltemade candidati a guidare il reparto insieme ad Alajbegovic.

AZ Alkmaar (4-2-3-1): De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, De Wit; Kwakman, Koopmeiners; Patati, Byskov, Daal; Meerdink. All. Echteld.

(4-2-3-1): De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, De Wit; Kwakman, Koopmeiners; Patati, Byskov, Daal; Meerdink. All. Echteld. Juventus (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti.

Milan-Ferencvaros e AZ-Juventus: orario e dove vederle in tv e streaming

Le due partite delle italiane in Europa League saranno trasmesse in diretta esclusiva sui canali Sky Sport: Milan-Ferencvaros è in programma alle 18:45, mentre il calcio d’inizio di AZ Alkmaar-Juventus è fissato alle 21:00. Per entrambe le gare sarà disponibile anche la diretta streaming attraverso NOW e SkyGo.