Home > Calcio > Italia contro Francia e Belgio in Nations League: Mancini chiama Cisse e Liberali

L’Italia di Roberto Mancini con quattro novità per il doppio impegno di Nations League 2026/27 contro Francia e Belgio decisivo per la qualificazione ai quarti di finale. Sono gli ultimi due incontri del girone, in programma rispettivamente il 12 novembre a Milano e il 15 novembre a Bruxelles. Gli azzurri torneranno a radunarsi domenica sera 8 novembre a Coverciano.

Il doppio successo ottenuto nella lunga finestra di settembre/ottobre con la Turchia e il pareggio in rimonta nel match di Saint-Denis con la Francia hanno permesso all’Italia di portarsi al secondo posto in classifica nel Gruppo 1 della Lega A a quota sette punti, tre in meno della capolista Francia e uno in più del Belgio. Già sicura almeno del terzo posto e di essere quindi tra le teste di serie al sorteggio per le qualificazioni europee in programma il prossimo 6 dicembre a Belfast, l’Italia va a caccia di altri punti per ipotecare la permanenza nella Lega A (le due migliori terze classificate si salvano senza bisogno di ricorrere agli spareggi) e con l’ambizione di chiudere il girone nelle prime due posizioni conquistando così il pass per i quarti di finale.

Ecco Cisse e Liberali

Se per le prime quattro gare – racchiuse nell’arco di undici giorni – Mancini aveva puntato su un gruppo allargato di 34 calciatori, stavolta il Ct ne ha convocati 31. Quattro giovani sono alla prima chiamata in Nazionale maggiore: il centrocampista classe 2009 del Como Riccardo Cassano, il centrocampista classe 2008 del Parma Simone Lontani, l’attaccante classe 2006 del Milan Alphadjo Cisse e l’attaccante classe 2007 del Como Mattia Liberali.

Per quanto riguarda Cassano e Lontani, Mancini ha voluto convocarli per poterli osservare da vicino e per dar loro una preziosa opportunità per mettersi in mostra: non resteranno aggregati al gruppo per tutta la durata del raduno, ma nei prossimi giorni raggiungeranno le Nazionali Under 18 e Under 19, impegnate rispettivamente nel Mondiale al via il 19 novembre in Qatar e nella seconda fase delle qualificazioni al Campionato Europeo in programma dall’11 al 17 novembre nelle Marche.

I convocati di Mancini

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).

Meazza verso il soldout per Italia-Francia

Intanto, chi vuole godersi dal vivo la sfida tra l’Italia e la Francia di Zinédine Zidane non ha più tempo da perdere. Restano infatti solo 3.000 biglietti per il match del 12 novembre. Sono 57.000 i biglietti emessi sinora e – considerando i 6.000 tagliandi riservati ai tifosi francesi – ne restano solo 3.000, acquistabili presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it.

Sugli spalti a sostenere gli Azzurri ci saranno anche 3.000 bambini delle scuole e delle società calcistiche del territorio. Come già accaduto in occasione delle ultime partite casalinghe della Nazionale, il Settore Giovanile e Scolastico della Figc – in collaborazione con Federcalcio Srl – promuoverà infatti un progetto di educazione al tifo corretto, mettendo a disposizione gratuitamente 3.000 biglietti destinati agli studenti degli istituti scolastici del territorio e alle bambine e ai bambini delle scuole calcio di Milano e provincia. “Un’iniziativa volta a incoraggiare comportamenti virtuosi, in modo che i giovanissimi tifosi imparino a incitare la propria squadra senza offendere gli avversari e contestare l’operato dell’arbitro”, spiega la federazione.

Calendario, risultati e classifica

Ecco il calendario, i risultati e la classifica del gruppo A1 della Nations League:

PRIMA GIORNATA

Italia-Belgio 0-2

Turchia-Francia 0-1

SECONDA GIORNATA

Turchia-Italia 1-4

Belgio-Francia 0-1

TERZA GIORNATA

Francia-Italia 1-1

Belgio-Turchia 3-0

QUARTA GIORNATA

Italia-Turchia 3-1

Francia-Belgio 4-1

QUINTA GIORNATA

Ore 18: Turchia-Belgio – Gürsel Aksel, Izmir

Ore 20.45: Italia-Francia – Stadio Giuseppe Meazza, Milano

SESTA GIORNATA

Ore 20.45: Belgio-Italia – Stadio Re Baldovino, Bruxelles

Ore 20.45: Francia-Turchia – Stade Matmut Atlantique, Bordeaux

LA CLASSIFICA