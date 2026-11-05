Europa League, Milan-Ferencvaros 0-2: qualificazione a rischio per Amorim

Altra caduta in Europa del Milan. Nella quarta giornata della fase a girone unico di Europa League la squadra del tecnico Ruben Amorim, reduce dalla vittoria nel derby, è stata battuta dagli ungheresi del Ferencvaros per 2-0 con una doppietta di Joseph a segno al 52′ e al 66′. Ospiti in 10 dal 77′ per l’espulsione di Bamidele Yusuf. Si tratta della terza sconfitta in quattro gare, la seconda consecutiva dopo il ko contro il Bournemouth. Con questo stop si complica la corsa dei rossoneri che ora si trovano fuori dalla zona playoff per accedere agli ottavi.
Milan-Ferencvaros 0-2, il tabellino
Milan (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara (1’st Gila), Bartesaghi (22’st Camarda); Hutchinson, Jashari (18’st Modrić), Musah (1’st Moreira), Cisse (1’st Pulisic); Rabiot; Ramos. A disp.: Bouyer, Pittarella; Estupiñan, Vladimirov; Comotto. All.: Amorim
Ferencvaros (4-3-3): Dibusz; Cadu, Raemaekers, Gómez, Osváth; Corbu (47’st Arzani), Á. Nagy, Bero (22’st Madarász); Birmančević (41’st Levi), Joseph (22’st Yusuf), Zachariassen (41’st Maïga). A disp.: Á.Varga, Bagi, Keïta, O. Nagy, Rommens, Z.Varga, Zohoré. All.: Borbély
Arbitro: Urs Schnyder (Svizzera)
Gol: 52′ e 66′ Joseph (F)
Ammoniti: 32′ Cisse (M), 51′ De Winter (M), 49’st A.Nagy (F)
Espulso: 32’st Yusuf (F)