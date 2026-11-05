Europa League, AZ Alkmaar-Juventus 1-2: gol dell’ex Koopmeiners

La Juventus si è imposta 2-1 in trasferta contro gli olandesi dell’Az Alkmaar, in un match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League. Per la squadra di Luciano Spalletti, che sale a 10 punti in classifica, al quinto posto, reti di Teun Koopmeiners al 19′ e di Kolo Muani al 37’esimo’. Inutile il gol olandese di Mexx Meerdink all’88’.
AZ Alkmaar-Juventus 1-2, il tabellino
AZ Alkmaar (4-2-3-1): De Busser; Kasius (63′ Dijkstra), Goes (63′ Clasie), Schouten (23′ Hoedt), De Wit; Kwakman, P. Koopmeiners; Stengs, Byskov (63′ Smit), Daal; Meerdink. All: Echteld.
Juventus (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Lucumi, Kelly; Kalulu, T. Koopmeiners, Sarr, Cambiaso (60′ Cabal); Kolo Muani (86′ Douglas Luiz), Alajbegovic (60′ Boga); Woltemade. All: Spalletti.
Arbitro: Sylwestrzak (Polonia)
Gol: 19′ Koopmeiners (J), 37′ Kolo Muani (J), 88′ Meerdink (A)
Ammoniti: Hoedt (A), Cambiaso (J), Ekhator (J), Cabal (J)
Espulsi: nessuno