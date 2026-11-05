Cristiano Ronaldo lascia la nazionale del Portogallo: “Passo numero 7 al futuro”

Cristiano Ronaldo lascia la nazionale del Portogallo e lo annuncia sui suoi canali social con un lungo video in cui ringrazia la sua squadra e soprattutto i tifosi. L’annuncio segna la conclusione di una carriera celebrata, iniziata oltre vent’anni fa, prima degli Europei del 2004, e terminata con l’addio alla nazionale dopo la rottura con il ct Jorge Jesus. “Al popolo portoghese, è arrivato il giorno in cui restituisco la maglia numero 7 della nostra nazionale”, ha detto il 41enne Ronaldo in un lungo videomessaggio pubblicato sui social. “Non ho mai pensato che appartenesse soltanto a me, ma per 23 anni ho avuto il privilegio e la responsabilità di indossarla, difenderla e portarla con me negli stadi di tutto il mondo. Oggi è arrivato il momento di passarla al futuro. Non è stata una decisione facile, perché alcune scelte non si prendono soltanto con la testa. Si prendono anche con il cuore. Un viaggio iniziato nell’agosto del 2003, che ha cambiato per sempre la mia vita, è giunto al termine”.