Cristiano Ronaldo ha annunciato con un videomessaggio affidato ai social che non giocherà più con il Portogallo, mettendo fine a una carriera iniziata oltre 20 anni fa che lo ha visto partecipare a sei edizioni dei Mondiali, conquistare un titolo europeo e diventare il miglior marcatore di sempre nella storia delle nazionali. Vi proponiamo alcune delle foto più belle di CR7 con indosso la maglia del Portogallo.
Cristiano Ronaldo lascia la Nazionae portoghese dopo 23 anni: “Restituisco il numero 7 al futuro”
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