Cristiano Ronaldo lascia la Nazionae portoghese dopo 23 anni: “Restituisco il numero 7 al futuro”

Cristiano Ronaldo ha annunciato con un videomessaggio affidato ai social che non giocherà più con il Portogallo, mettendo fine a una carriera iniziata oltre 20 anni fa che lo ha visto partecipare a sei edizioni dei Mondiali, conquistare un titolo europeo e diventare il miglior marcatore di sempre nella storia delle nazionali. Vi proponiamo alcune delle foto più belle di CR7 con indosso la maglia del Portogallo.