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venerdì 6 novembre 2026

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Cristiano Ronaldo lascia la Nazionae portoghese dopo 23 anni: “Restituisco il numero 7 al futuro”

Cristiano Ronaldo lascia la Nazionae portoghese dopo 23 anni: “Restituisco il numero 7 al futuro”
Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita di calcio Euro 2024 tra Portogallo e Slovenia all’Arena di Francoforte , Francoforte , Germania (Foto di Spada/LaPresse)
Redazione
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Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita di calcio Euro 2024 tra Portogallo e Slovenia all'Arena di Francoforte , Francoforte , Germania (Foto di Spada/LaPresse)
Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita di calcio Euro 2024 tra Portogallo e Slovenia all'Arena di Francoforte , Francoforte , Germania (Foto di Spada/LaPresse)
Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita di calcio Euro 2024 tra Portogallo e Slovenia all'Arena di Francoforte , Francoforte , Germania (Foto di Spada/LaPresse)
Cristiano Ronaldo, del Portogallo, durante una partita dei quarti di finale tra Portogallo e Francia al torneo di calcio Euro 2024 ad Amburgo, in Germania (Foto di Fabio Ferrari/LaPresse)
Cristiano Ronaldo, del Portogallo, durante una partita dei quarti di finale tra Portogallo e Francia al torneo di calcio Euro 2024 ad Amburgo, in Germania (Foto di Fabio Ferrari/LaPresse)
Cristiano Ronaldo, del Portogallo, durante una partita dei quarti di finale tra Portogallo e Francia al torneo di calcio Euro 2024 ad Amburgo, in Germania (Foto di Fabio Ferrari/LaPresse)
Cristiano Ronaldo, del Portogallo, durante una partita dei quarti di finale tra Portogallo e Francia al torneo di calcio Euro 2024 ad Amburgo, in Germania (Foto di Fabio Ferrari/LaPresse)
Cristiano Ronaldo, del Portogallo, durante una partita dei quarti di finale tra Portogallo e Francia al torneo di calcio Euro 2024 ad Amburgo, in Germania (Foto di Fabio Ferrari/LaPresse)
Cristiano Ronaldo, del Portogallo, durante una partita dei quarti di finale tra Portogallo e Francia al torneo di calcio Euro 2024 ad Amburgo, in Germania (Foto di Fabio Ferrari/LaPresse)
Cristiano Ronaldo, del Portogallo, durante una partita dei quarti di finale tra Portogallo e Francia al torneo di calcio Euro 2024 ad Amburgo, in Germania (Foto di Fabio Ferrari/LaPresse)
Cristiano Ronaldo, del Portogallo, durante una partita dei quarti di finale tra Portogallo e Francia al torneo di calcio Euro 2024 ad Amburgo, in Germania (Foto di Fabio Ferrari/LaPresse)

Cristiano Ronaldo ha annunciato con un videomessaggio affidato ai social che non giocherà più con il Portogallo, mettendo fine a una carriera iniziata oltre 20 anni fa che lo ha visto partecipare a sei edizioni dei Mondiali, conquistare un titolo europeo e diventare il miglior marcatore di sempre nella storia delle nazionali. Vi proponiamo alcune delle foto più belle di CR7 con indosso la maglia del Portogallo.

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