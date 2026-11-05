Cristiano Ronaldo dice addio al Portogallo dopo 23 anni: “Restituisco la maglia numero 7 al futuro”

Cristiano Ronaldo ha annunciato che non giocherà più con il Portogallo, mettendo fine a una carriera che lo ha visto partecipare a sei edizioni dei Mondiali, conquistare un titolo europeo e diventare il miglior marcatore di sempre nella storia delle nazionali. L’annuncio segna la conclusione di una carriera celebrata, iniziata oltre vent’anni fa, prima degli Europei del 2004, e terminata con l’addio alla nazionale dopo la rottura con il ct Jorge Jesus.

Il videomessaggio di Cristiano Ronaldo

“Al popolo portoghese, è arrivato il giorno in cui restituisco la maglia numero 7 della nostra nazionale”, ha detto il 41enne Ronaldo in un lungo videomessaggio pubblicato sui social. “Non ho mai pensato che appartenesse soltanto a me, ma per 23 anni ho avuto il privilegio e la responsabilità di indossarla, difenderla e portarla con me negli stadi di tutto il mondo. Oggi è arrivato il momento di passarla al futuro. Non è stata una decisione facile, perché alcune scelte non si prendono soltanto con la testa. Si prendono anche con il cuore. Un viaggio iniziato nell’agosto del 2003, che ha cambiato per sempre la mia vita, è giunto al termine”.

Portugal national coach Jorge Jesus before the Nations League soccer match between Denmark and Portugal, in Copenhagen, Thursday, Oct. 1, 2026. (Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP)

La rottura con Jorge Jesus e l’ultima partita con il Portogallo

Mentre il suo storico rivale Lionel Messi ha concluso il percorso con l’Argentina dopo una partita d’addio molto attesa il mese scorso, l’ultima apparizione di Ronaldo con il Portogallo è stata quella del 24 settembre, nella vittoria per 1-0 contro il Galles in Nations League. Jesus lo ha lasciato in panchina nella partita successiva e ha dichiarato di non avere intenzione di schierarlo titolare in quella ancora seguente. Ronaldo ha quindi deciso di lasciare il ritiro della nazionale. In seguito, Jesus ha detto che il giocatore sarebbe stato il benvenuto in caso di ritorno e che la decisione spettava a lui.

La Federcalcio portoghese ha diffuso una nota nella quale ha espresso “profonda gratitudine e immensa ammirazione” per il contributo di Ronaldo al Paese. “Cristiano Ronaldo ha accresciuto il prestigio del Portogallo e ispirato generazioni di giovani che sognano di seguire le sue orme; per molti di noi è il più grande giocatore di tutti i tempi!”, ha dichiarato la federazione. La stessa Federcalcio ha annunciato l’intenzione di organizzare una cerimonia in suo onore, “durante la quale i tifosi e il Paese potranno ancora una volta applaudire e celebrare un giocatore che ci ha dato così tanto”.

Cristiano Ronaldo dopo aver segnato un gol con l’Al-Nassr (Foto AP/Chan Long Hei)

Il futuro all’Al-Nassr a caccia del millesimo gol

Come Messi, Ronaldo continuerà a giocare a livello di club e dovrebbe concludere la propria carriera alla fine di questa stagione con l’Al-Nassr, in Arabia Saudita. L’attaccante è a caccia del millesimo gol in carriera e attualmente è a quota 985. Di questi, il record di 146 sono arrivati in 234 presenze con il Portogallo.