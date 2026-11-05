Conference League, Atalanta-Kairat Almaty 1-1

Frenata casalinga dell’Atalanta in Europa. Nella quarta giornata della fase a girone unico di Conference League, la squadra di Maurizio Sarri non è andata oltre l’1-1 in casa contro i kazaki del Kairat Almaty complicando il suo cammino di qualificazione agli ottavi. Alla rete di Marc Gual al 53′ ha replicato nel finale Nikola Krstovic all’82’. Dopo l’ultima sconfitta per 3-0 contro il Parma, i nerazzurri erano chiamati al riscatto per trovare un successo che avrebbe restituito una boccata d’ossigeno dopo il recente difficile periodo. Ma la Dea stecca ancora uscendo dal campo tra i fischi della tifoseria.

Atalanta-Kairat Almaty 1-1, il tabellino

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi (74’ Zappacosta); Elmas, Pasalic; Sulemana (46’ Ederson), Samardzic (58’ De Ketelaere), Rowe (58’ Zalewski); Scamacca (67’ Krstović). All:Sarri

Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Marynovich, Kassabulat, Mata; Tuyakbayev (63’ Jukkola), Mendonça, Oksanen; Gual (74’ Tapalov), Edmilson (63’ Bekbolat). All: Arutyunyan



Arbitro: Julian Weinberger (Austria)

Gol: 53’ Gual (K); 82’ Krstovic (A)

Ammoniti: 20’Mendonça (K); 27’ Sulemana (A); 57’ Scamacca (A); 85’ Mrynskiy (K); 87’ Bekbola (K); 87’ Jukkola (K)

Espulsi: Nessuno