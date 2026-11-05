Atalanta-Kairat oggi in Conference League: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

L’Atalanta torna protagonista in Europa e lo fa in una serata che può diventare importante per il prosieguo della stagione. Oggi, giovedì 5 novembre, la squadra di Maurizio Sarri ospita il Kairat Almaty alla New Balance Arena, nella terza giornata della fase campionato di Conference League. I nerazzurri arrivano all’appuntamento in un momento complicato, dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Parma e la contestazione dei tifosi, culminata con la decisione di mandare la squadra in ritiro. Serve una reazione, anche per ritrovare fiducia in Europa dopo il ko sul campo dell’Ajax.

Atalanta-Kairat, la Dea cerca il riscatto dopo la crisi

Non è un periodo semplice per l’Atalanta. La sconfitta contro il Parma ha allungato a cinque le partite consecutive senza vittorie, alimentando le critiche nei confronti della squadra e della gestione tecnica. La contestazione dei tifosi ha reso ancora più evidente il momento di difficoltà, con la società che ha deciso di ricorrere al ritiro per preparare la sfida europea. Anche in Conference League il percorso dei bergamaschi ha bisogno di una svolta. Dopo il successo per 3-1 contro il Pafos nella gara d’esordio, è arrivata la sconfitta per 2-0 in casa dell’Ajax. La partita contro il Kairat rappresenta quindi un’occasione importante per tornare a fare punti e non perdere ulteriore terreno nella classifica della fase campionato.

Dall’altra parte ci sarà una formazione kazaka reduce dal pesante 1-5 contro il Panathinaikos. Il Kairat ha raccolto un punto nelle prime due giornate e arriva a Bergamo con l’obiettivo di riscattarsi. L’Atalanta parte con i favori del pronostico, ma dovrà evitare di sottovalutare un avversario che cercherà di sfruttare le difficoltà dei nerazzurri.

Atalanta-Kairat, le probabile formazioni

Maurizio Sarri deve fare i conti soprattutto con le assenze nel reparto difensivo. Le opzioni a disposizione sono limitate e, secondo le ultime indicazioni, davanti a Carnesecchi dovrebbero giocare Idele, Scalvini, Obric e Bernasconi. A centrocampo Elmas potrebbe affiancare Ederson, con Pasalic inizialmente in panchina. Sulla trequarti spazio a Sulemana, Samardzic e Rowe, chiamati a supportare Scamacca, riferimento offensivo della squadra.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Ederson; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca. All. Sarri.

Kairat Almaty (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Baybek, Mata; Pinto, Mendonça; Oksanen, Mrynskïy, Gual; Tuyakbaev. All. Arutiunian.

Atalanta-Kairat, orario e dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Kairat Almaty si gioca oggi, giovedì 5 novembre 2026, alla New Balance Arena di Bergamo. La partita, valida per la terza giornata della fase campionato di Conference League, inizierà alle 18:45. La diretta televisiva sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Per chi preferisce seguire la gara in streaming, le piattaforme disponibili sono NOW e SkyGo.