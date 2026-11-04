Porto-Napoli oggi in Champions League 2026/2027: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Napoli oggi, mercoledì 4 novembre, è ospite del Porto all’Estádio do Dragão per la quarta giornata di Champions League 2026/2027. I partenopei tornano a giocare in Europa dopo la vittoria ottenuta in casa per 4-3 contro il Bodo Glimt. I ragazzi di Massimiliano Allegri sono momentaneamente al 24° posto della classifica con 3 punti, frutto di una vittoria e due sconfitte. In Serie A, invece, sono reduci dal big match perso all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus per 2-0.

Come sta il Porto

I portoghesi in patria stanno passando un buon momento: sono al comando della Primeira Liga con 30 punti, a +5 sugli eterni rivali del Benfica. Non si può dire la stessa cosa per la Champions, dove sono penultimi a quota zero punti. La squadra guidata dal tecnico italiano Francesco Farioli in Europa ha perso contro Manchester City, Betis e Psv Eindhoven.

Porto-Napoli, probabili formazioni

Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Pablo Rosario, Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, André Silva, Borja Sainz. All. Farioli

Napoli (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund. All. Allegri

Dove vedere la partita in tv

Porto-Napoli, match valido per la quarta giornata di Champions League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Prime Video. Fischio di inizio alle ore 21 all’Estádio do Dragão di Porto. Il direttore di gara è l’inglese Michael Oliver.