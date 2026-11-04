Lens-Como oggi in Champions League 2026/2027: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Como vola in Francia per la quarta giornata di Champions League 2026/2027. I ragazzi di Cesc Fabregas oggi, mercoledì 4 novembre, giocano in casa del Lens, a caccia della seconda vittoria consecutiva in Europa (la terza su quattro partite). I lariani al momento sono all’11° posto della classifica con 6 punti mentre i transalpini sono al 26° posto con 3 punti (due sconfitte e una vittoria). I giallorossi in Ligue 1, invece, sono noni con 13 punti, a -7 dal Paris Saint-Germain capolista.

Lens-Como, probabili formazioni

Lens (3-4-2-1): Risser; Todibo, Baidoo, Antonio; Aguilar, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Kadile; Ivanovic. All. Cahuzac

Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Dove vedere la partita in tv

Como-Lens, match valido per la quarta giornata di Champions League, si può vedere in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su Now e SkyGo. Fischio di inizio alle ore 21 allo Stadio Bollaert-Delelis di Lens. Il direttore di gara è il norvegese Rohit Saggi.