Home > Calcio > Champions League, Porto-Napoli 4-1: McTominay illude, poi è poker portoghese

Nella quarta giornata del girone unico di Champions League, il Napoli cade al Do Dragao contro il Porto e complica il cammino in nella massima coppa europea. La formazione di Allegri viene sconfitta 4-1 in casa dei potoghesi, al primo successo stagionale nella competizione.

Lusitani avanti con Bednarek (11′). Prima dell’intervallo, McTominay trova il pareggio (43′). Nella ripresa padroni di casa di nuovo avanti con Veiga (71′) e a segno nel finale con Kiwior (80′) e Samu (89′), che trasforma il rigore concesso per l’intervento di Rafa Marin, espulso nell’occasione. I partenopei, al terzo ko nella competizione, restano fermi a quota 3 punti in classifica e fuori da posti utili per giocarsi l’accesso alla fase successiva del torneo.