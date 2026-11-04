Champions League, Lens-Como 1-9: lariani da urlo, scritta una pagina di storia del calcio italiano

Che il Como dilaghi potrebbe sembrare quasi una battuta. Quello che è certo è che non ride il Lens. Nella quarta giornata del girone unico di Champions League, gli uomini di Cesc Fabregas straripano come farebbe il lago su cui affaccia la loro tana, lo stadio Sinigaglia, e travolgono i francesi con un 1-9 che entra nella storia del calcio italiano: si tratta infatti della vittoria più schiacciante mai ottenuta da una squadra di Serie A nella storia della competizione, oltre che del successo più largo mai registrato in Champions dal 1992-93: supera la vittoria per 9-2 del Bayern Monaco contro la Dinamo Kiev e due vittorie per 8-0: la goleada del Liverpool contro il Besiktas nel 2007-08 e la vittoria per 8-0 del Real Madrid contro il Malmö nel 2015-16.

Lariani a segno tre volte nel primo tempo con Douvikas (7′ e 32′) e Nico Paz (40′). L’argentino si è distinto per la propria esultanza, che ha voluto dedicare a Jesús de Miguel, scomparso durante la partita Tenerife-Andorra. L’attaccante del Como ha quindi tirato fuori una maglietta bianca con la foto dell’atleta.

Nella ripresa lo show prosegue con Da Cunha (47′), Kempf (53′), ancora Douvikas (57′) e Liberali (62′). Il Lens ha un sussulto d’orgoglio con Aguilar (65′), ma Baturina firma l’ottavo gol degli ospiti poco dopo (69′). Nel recupero c’è anche gloria per il 18enne Papaccioli (91′). Serata storica per i biancoblù, che salgono salgono al quarto posto in classifica a 9 punti, preceduti solo da PSG e Real Madrid (entrambe a punteggio pieno dopo quattro giornate) e Arsenal (10 punti). Il Como può però fregiarsi di un primo posto, ovvero quello di Tasos Douvikas nella classifica marcatori: con la tripletta segnata stasera, il calciatore greco è l’attuale capocannoniere di questa Champions League con ben sei reti in quattro partite.