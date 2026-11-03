Manchester United-Roma oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Roma si prepara a una trasferta di grande prestigio in Champions League. Questa sera, martedì 3 novembre 2026, i giallorossi affrontano il Manchester United all’Old Trafford, nella partita valida per la quarta giornata della fase campionato della competizione europea. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00. La sfida sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in streaming su NOW e SkyGo. Ecco tutte le informazioni su orario, canali TV e probabili formazioni.

Manchester United-Roma, momento diverso per le due squadre

La Roma di Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento europeo in un buon momento di forma. I giallorossi occupano il terzo posto in campionato e sono reduci dalla netta vittoria conquistata sul campo dell’Udinese nell’ultimo turno di Serie A. Dopo qualche difficoltà iniziale anche in Champions League, la squadra sembra aver trovato maggiore continuità nei risultati.

Per la trasferta inglese, tuttavia, Gasperini dovrà fare i conti con alcune assenze importanti: Pellegrini e Svilar non saranno disponibili, mentre restano da valutare le condizioni fisiche di Paulo Dybala e Manu Koné.

Situazione decisamente più complicata per il Manchester United. I Red Devils attraversano un periodo negativo in Premier League, con un bilancio recente di due sconfitte e tre pareggi. I risultati hanno alimentato le incertezze sul futuro dell’allenatore Michael Carrick, la cui posizione sarebbe in bilico. Tra i nomi accostati a una possibile successione figura anche quello di Antonio Conte.

🗣️ La conferenza stampa di mister Gasperini e Marten De Roon alla vigilia di Manchester United-Roma Le parole del tecnico 👉 https://t.co/o4HkVSGJBB Le parole del centrocampista 👉 https://t.co/pcPnlyDWvK #ASRoma #UCL https://t.co/XFCmrFreG6 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 2, 2026

Il percorso in Champions League: Roma a 4 punti, United a 3

Le due formazioni arrivano alla quarta giornata con un bilancio europeo differente. La Roma ha conquistato 4 punti nelle prime tre partite: dopo il pareggio all’esordio in Turchia contro il Fenerbahçe e la sconfitta casalinga per 4-3 contro il Real Madrid, i giallorossi hanno ritrovato la vittoria con un convincente 4-0 contro lo Slovan Bratislava.

Il Manchester United, invece, ha raccolto soltanto 3 punti. La squadra di Carrick ha iniziato il proprio cammino europeo con una vittoria per 4-0 in casa contro il Sabah, ma successivamente ha incassato due sconfitte consecutive, contro l’Atletico Madrid e il Como. Particolarmente pesante il ko per 4-1 contro la formazione lariana allenata da Fàbregas.

La sfida dell’Old Trafford rappresenta quindi un’occasione importante per entrambe: la Roma vuole consolidare il proprio percorso europeo, mentre lo United è chiamato a reagire per non complicare ulteriormente la propria situazione in classifica.

Probabili formazioni Manchester United-Roma: le scelte di Gasperini e Carrick

Il calcio d’inizio di Manchester United-Roma è previsto alle ore 21:00. Gasperini dovrebbe confermare il tridente offensivo composto da Soulé, Mora e Malen, con quest’ultimo riferimento centrale dell’attacco giallorosso.

Sul fronte inglese, Carrick dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Mbeumo come terminale offensivo e Mount, Bruno Fernandes e Diallo alle sue spalle.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, de Ligt, Martinez; Andrey Santos, Baleba; Mount, Fernandes, Diallo; Mbeumo.

Allenatore: Michael Carrick.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, de Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Manchester United-Roma in TV e streaming

Per chi vuole seguire la partita in diretta, Manchester United-Roma sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky. In particolare, sarà possibile vedere il match su:

Sky Sport Arena (canale 204) .

. Sky Sport (canale 253).

La partita sarà disponibile anche in diretta streaming su NOW e SkyGo, per gli utenti in possesso di un abbonamento ai rispettivi servizi.

Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di martedì 3 novembre 2026. I tifosi potranno quindi seguire la sfida europea dei giallorossi nella suggestiva cornice dell’Old Trafford.