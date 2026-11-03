Manchester United-Roma 3-2, i giallorossi in Champions rimontati nel finale

Di Soule e Malen i gol della Roma, di Cunha (doppietta) e Bruno Fernandes le reti dei padroni di casa

Nella serata di Champions la Roma crolla a Manchester sprecando due reti di vantaggio. La squadra di Gasperini viene sconfitta 3-2 dallo United ad Old Trafford nel match valido per la quarta giornata della League Phase. Giallorossi avanti nei primi minuti con Soule (11′) e il rigore di Malen (17′). Nella ripresa la rimonta dei Red Devils e il crollo degli ospiti. Bruno Fernandes accorcia le distanze su rigore (58′), poi nel finale si scatena Cunha (83′ e 86′), poi espulso nel recupero. In classifica la Roma resta ferma a 4 punti, lo United sale a 6.