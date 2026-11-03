Juventus, Carnevali su mercato: "Rispettare impegno con Uefa, ci vuole tempo per rendere una società grande"

“Oggi non dobbiamo parlare troppo, dobbiamo parlare coi fatti. Abbiamo l’impegno del settlement agreement, dobbiamo rispettare tutto quello che la Uefa ci chiede e lavorare con le risorse che abbiamo, per cui non pensiamo di poter fare chissà che cosa di straordinario. Ci vuole un po’ di tempo per rendere la Juve una grande società”. Lo ha detto l’amministratore delegato e direttore generale della Juventus Giovanni Carnevali nell’intervento che ha aperto l’assemblea degli azionisti del club bianconero.