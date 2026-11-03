Juventus, Carnevali: "C'è tanto da fare, compito non semplice ma amo le sfide"

“Sono qui da quattro mesi e qualche giorno, c’è tanto da fare, in questi quattro mesi ho dovuto studiare il più possibile la nostra società e la nostra struttura, ogni giorno cerco di capire sempre di più quello che può essere il mondo Juventus, la sua storia e i suoi valori”. Lo ha detto l’amministratore delegato e direttore generale della Juventus Giovanni Carnevali nell’intervento che ha aperto l’assemblea degli azionisti del club bianconero. “So che è un compito non semplicissimo ma questo mi piace perché amo le sfide e le cose nuove, mi piace mettermi in competizione un po’ in tutti gli ambiti – ha proseguito – Nel mondo Juventus ci sono opportunità di grande sviluppo che non è soltanto legato alla parte sportiva ma a tutti gli asset che abbiamo: lo stadio, il museo, il J Hotel, il J Medical, tutte cose di grande attrazione che tante società non hanno”.