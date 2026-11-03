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martedì 3 novembre 2026

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Jesus de Miguel muore dopo scontro in campo, la disperazione dei giocatori del Tenerife e dell’Andorra: FOTO

Jesus de Miguel muore dopo scontro in campo, la disperazione dei giocatori del Tenerife e dell’Andorra: FOTO
L’attaccante dell’FC Tenerife Jesus de Miguel viene trasportato su una barella dopo uno scontro con il portiere dell’Andorra Jesus Owono, durante una partita di calcio a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna (Foto AP)
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L'attaccante dell'FC Tenerife Jesús de Miguel, a sinistra, contende il pallone durante una partita di calcio contro l'Andorra a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna (Foto AP)
L'attaccante dell'FC Tenerife Jesús de Miguel giace a terra dopo uno scontro con il portiere dell'Andorra Jesús Owono, durante una partita di calcio a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna (Foto AP)
I giocatori dell'Andorra reagiscono dopo che l'attaccante del Tenerife, Jesus de Miguel, è entrato in collisione con il portiere dell'Andorra, Jesus Owono, durante una partita di calcio a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna (Foto AP)
I giocatori dell'Andorra reagiscono dopo che l'attaccante del Tenerife, Jesus de Miguel, è entrato in collisione con il portiere dell'Andorra, Jesus Owono, durante una partita di calcio a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna (Foto AP)
Giocatori dell'Andorra e del Tenerife reagiscono dopo che l'attaccante del Tenerife Jesus de Miguel è entrato in collisione con il portiere dell'Andorra Jesus Owono durante una partita di calcio a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna (Foto AP)
Il portiere dell'Andorra, Jesus Owono, reagisce dopo uno scontro con l'attaccante del Tenerife, Jesus de Miguel, durante una partita di calcio a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna (Foto AP)
L’attaccante dell'FC Tenerife Jesus de Miguel viene trasportato su una barella dopo uno scontro con il portiere dell'Andorra Jesus Owono, durante una partita di calcio a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna (Foto AP)
Il 3 novembre 2026, allo stadio Heliodoro Rodríguez López di Santa Cruz de Tenerife (Spagna), i tifosi depongono fiori in memoria di Jesús de Miguel. (Europa Press via AP)
Il 3 novembre 2026, allo stadio Heliodoro Rodríguez López di Santa Cruz de Tenerife (Spagna), i tifosi depongono fiori in memoria di Jesús de Miguel. (Europa Press via AP)

E’ rimasto a terra incosciente dopo un durissimo scontro in campo Jesus de Miguel, il giocatore del Tenerife morto ieri per arresto cardiaco in seguito all’incidente occorso durante la partita contro l’Andorra, della seconda divisione spagnola. Le foto mostrano i compagni e gli avversari dell’attaccante 30enne subito dopo lo scontro avvenuto tra lo stesso de Miguel e il portiere Owono, uscito in maniera scomposta e poi espulso dall’arbitro. In molti, coi volti preoccupati e le mani tra i capelli, hanno subito capito la gravità della situazione.

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