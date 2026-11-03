Jesus de Miguel muore dopo scontro in campo, la disperazione dei giocatori del Tenerife e dell’Andorra: FOTO

E’ rimasto a terra incosciente dopo un durissimo scontro in campo Jesus de Miguel, il giocatore del Tenerife morto ieri per arresto cardiaco in seguito all’incidente occorso durante la partita contro l’Andorra, della seconda divisione spagnola. Le foto mostrano i compagni e gli avversari dell’attaccante 30enne subito dopo lo scontro avvenuto tra lo stesso de Miguel e il portiere Owono, uscito in maniera scomposta e poi espulso dall’arbitro. In molti, coi volti preoccupati e le mani tra i capelli, hanno subito capito la gravità della situazione.