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martedì 3 novembre 2026

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Figc, Malagò deposita la candidatura: con lui 11 club di Serie A

Figc, Malagò deposita la candidatura: con lui 11 club di Serie A
Giovanni Malagò, Roma, 19 settembre 2026 (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)
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L’ex presidente del Coni recentemente si era tesserato per la Federcalcio con il Circolo canottieri Aniene

Giovanni Malagò martedì pomeriggio ha depositato la propria candidatura a presidente federale presso la sede della Figc.

A supporto della candidatura, si apprende dalla Federcalcio, Malagò ha depositato anche: il documento programmatico sulle attività della Figc per il quadriennio olimpico, undici modelli di accreditamento contenenti le sottoscrizioni dei delegati della Lega Calcio Serie A, la copia del tesseramento, la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi diretti o indiretti né incompatibilità, come prescrivono i punti 4 e 5 dell’articolo 29 dello Statuto Figc, la copia del Certificato del Casellario Giudiziale, la copia del Certificato dei Carichi Pendenti. Tra i documenti, anche una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e incompatibilità. 

Il dirigente romano, ex presidente del Coni, recentemente si è tesserato per la Figc con il Circolo canottieri Aniene (di cui è socio e presidente onorario) come dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5. Il tesseramento ha seguito le polemiche che hanno portato al commissariamento della Federcalcio italiana.

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