Feyenoord-Inter oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

L’Inter torna in campo in Champions League per affrontare il Feyenoord nella quarta giornata della fase a girone unico. La sfida è in programma questa sera alle 21:00 allo stadio De Kuip di Rotterdam, in un appuntamento fondamentale per il cammino europeo dei nerazzurri. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in streaming su NOW. Ecco dove vedere Feyenoord-Inter, l’orario del calcio d’inizio e le ultime sulle probabili formazioni.

Feyenoord-Inter, partita decisiva per la classifica di Champions League

La sfida di Rotterdam rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre, chiamate a conquistare punti per migliorare la propria posizione in classifica e mantenere vive le possibilità di qualificazione ai playoff. Feyenoord e Inter arrivano all’appuntamento con 3 punti conquistati nelle prime tre giornate, ma occupano posizioni differenti: i nerazzurri sono ventesimi, mentre gli olandesi si trovano al ventiseiesimo posto.

A fare la differenza è la differenza reti, pari a -1 per l’Inter e -4 per il Feyenoord. Con il nuovo formato della Champions League, le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dal nono al ventiquattresimo posto si qualificano ai playoff. Per entrambe, dunque, conquistare un risultato positivo è fondamentale per non compromettere il percorso europeo.

Il percorso di Inter e Feyenoord in Champions League

Il bilancio delle prime tre partite europee è identico: una vittoria e due sconfitte per ciascuna formazione. L’Inter ha iniziato il proprio cammino perdendo 2-1 contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu, per poi incassare una sconfitta interna per 4-3 contro il Bruges. I nerazzurri hanno successivamente conquistato i primi tre punti battendo lo Shakhtar per 1-0 a San Siro.

Anche il Feyenoord ha alternato risultati negativi e positivi. Gli olandesi sono stati sconfitti dal Barcellona per 5-1 e dal Betis per 1-0, prima di ottenere una vittoria per 3-2 contro il Como. Il confronto diretto diventa quindi particolarmente importante per provare a rilanciare le ambizioni europee.

Le parole di Mister Chivu alla vigilia di #FeyenoordInter 👇 https://t.co/TUWwYUEZUy — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 2, 2026

Probabili formazioni Feyenoord-Inter: le scelte di Chivu

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, Cristian Chivu è chiamato a trovare le soluzioni migliori per affrontare una trasferta complicata. Rispetto alla formazione schierata nell’ultimo impegno di campionato, con il solo Thuram in attacco, l’allenatore nerazzurro dovrebbe tornare a un modulo con due punte.

In attacco, al fianco di Marcus Thuram, dovrebbe esserci Pio Esposito, complice l’assenza di Lautaro Martinez. In difesa peserà invece la squalifica di Bastoni, espulso nell’ultimo incontro europeo. Il terzetto arretrato dovrebbe essere composto da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto, con Martinez tra i pali.

Sulle corsie esterne spazio a Spence e Dimarco, mentre a centrocampo Zielinski dovrebbe prendere il posto di Calhanoglu in cabina di regia, affiancato da Barella e Mkhitaryan.

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Allenatore: Van Bronckhorst.

INTER: Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram.

Allenatore: Cristian Chivu.

Dove vedere Feyenoord-Inter in TV e streaming: Sky e NOW

La partita Feyenoord-Inter sarà trasmessa in diretta TV alle ore 21:00 sui canali Sky. Gli abbonati potranno seguire il match su:

Sky Sport 1 (canale 201) .

. Sky Sport (canale 252) .

. Diretta Gol Champions League (canale 251), per seguire i collegamenti dai diversi campi della serata.

La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, previo abbonamento. La visione è riservata agli abbonati ai rispettivi servizi.