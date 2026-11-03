Feyenoord-Inter 0-3, in Champions League archiviata la delusione derby

L’Inter cala il tris in Olanda nella serata di Champions e archivia la delusione del derby. La squadra di Chivu si impone 3-0 sul campo del Feyenoord nel match valido per la quarta giornata della League Phase e si rimette in corsa per gli ottavi. Nerazzurri avanti con Bisseck (8′), raddoppio siglato da Pio Esposito (34′). Nella ripresa va a segno anche Zielinski (54′). In classifica l’Inter sale a quota 6, il Feyenoord resta fermo a 3.
TORNIAMO A CASA CON I 3 PUNTI IN VALIGIA 🧳🖤💙 https://t.co/W1zQwaHwtM— Inter ⭐⭐ (@Inter) November 3, 2026