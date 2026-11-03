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mercoledì 4 novembre 2026

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Feyenoord-Inter 0-3, in Champions League archiviata la delusione derby

Feyenoord-Inter 0-3, in Champions League archiviata la delusione derby
Feyenoord-Inter (AP Photo/Patrick Post) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain
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Di Bisseck, Pio Esposito e Zielinski le reti nerazzurre

 L’Inter cala il tris in Olanda nella serata di Champions e archivia la delusione del derby. La squadra di Chivu si impone 3-0 sul campo del Feyenoord nel match valido per la quarta giornata della League Phase e si rimette in corsa per gli ottavi. Nerazzurri avanti con Bisseck (8′), raddoppio siglato da Pio Esposito (34′). Nella ripresa va a segno anche Zielinski (54′). In classifica l’Inter sale a quota 6, il Feyenoord resta fermo a 3. 

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