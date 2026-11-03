Home > Calcio > Morto Jesús de Miguel, l’attaccante del Tenerife aveva avuto un incidente in campo

Dramma nel calcio spagnolo: è morto Jesús de Miguel Alameda, attaccante del Tenerife, vittima di un grave incidente durante la partita contro l’Andorra, valida per la Serie B spagnola. Il calciatore, 30 anni, era rimasto a terra dopo uno scontro di gioco con il portiere avversario. La gara era stata sospesa al 98′. A comunicare la notizia della scomparsa è stato lo stesso club, attraverso una nota ufficiale.

Jesús de Miguel morto a 30 anni dopo l’incidente in campo

Il calcio spagnolo piange la scomparsa di Jesús de Miguel Alameda. Il Tenerife ha annunciato la morte del proprio attaccante, avvenuta martedì 3 novembre alle ore 8, dopo il grave episodio verificatosi durante la partita contro l’Andorra.

Il calciatore madrileno era rimasto a terra in seguito a uno scontro di gioco con il portiere avversario, l’equatoguineano Jesus Owono. L’episodio si era verificato durante il match valido per la Serie B spagnola, che era stato successivamente sospeso al 98′.

Il comunicato del Tenerife: «Una perdita crudele»

La notizia della morte di Jesús de Miguel è stata diffusa dal Tenerife attraverso un comunicato ufficiale, nel quale la società ha espresso tutto il proprio dolore per la tragica perdita del giocatore.

«Con il cuore spezzato, con un nodo alla gola e increduli che sia vero, Tenerife annuncia la tragica scomparsa di Jesús de Miguel Alameda, avvenuta martedì 3 novembre alle 8», si legge nella nota del club. La società ha poi aggiunto: «Non ci sono parole di conforto; assolutamente nulla può lenire questo profondo dolore. Siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta Tenerife che piange questa crudele perdita».

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Il dolore della famiglia e la richiesta di privacy

Nel comunicato, il Tenerife ha riportato anche un messaggio dei familiari del calciatore, che hanno voluto ringraziare tutte le persone che hanno manifestato vicinanza e affetto dopo la notizia della scomparsa. La famiglia di Jesús de Miguel ha chiesto il massimo rispetto per la propria privacy in questo momento di profondo dolore. Una tragedia che ha colpito duramente il club, i compagni di squadra e il mondo del calcio spagnolo, lasciando nello sconforto tutti coloro che conoscevano il giovane attaccante.

Il cordoglio dell’Andorra: «Abbiamo cuore spezzato»

Il club di Andorra, avversario del Tenerife lunedì scorso, è stato uno dei primi a esprimere le proprie condoglianze per la tragica notizia dell morte di Jesús de Miguel, vittima di uno scontro di gioco con il portiere del club di andorra, Jesus Owono. “Con il cuore spezzato e profondamente addolorati, desideriamo porgere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia di Jesús de Miguel, a tutti i suoi compagni di squadra, agli amici e al CD Tenerife. Riposa in pace”.

La morte di Jesús de Miguel ha sconvolto il calcio spagnolo e gettato il CD Tenerife nel dolore. Da quando la notizia si è diffusa, sono giunti messaggi di affetto e condoglianze da ogni angolo del mondo del calcio, a testimonianza del profondo impatto della perdita di uno dei giocatori più amati nello spogliatoio del Tenerife.

Media Spagna, Owono sotto choc chiude account Instagram

Secondo quanto riportato dalla rete radiofonica Radio Cope, il portiere andorrano Jesus Owono, prima dell’annuncio della morte di Jesus de Miguel, sarebbe sotto choc e ha chiuso il suo account Instagram“. Lo riporta Radio Cope secondo il quale prima che si diffondesse la notizia della morte di De Miguel, il portiere “era profondamente colpito dalla situazione“.

Il cordoglio della Liga: «Perdita irreparabile»

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Jesus de Miguel Alameda, giocatore del CD Tenerife. Oggi condividiamo tutti il erribile dolore di una perdita irreparabile. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari, ai compagni di squadra e a tutto il club. Tutto il mio affetto e il mio sostegno in questo momento così difficile. Riposa in pace”. Così Javier Tebas, numero uno della Liga, nel messaggio di cordoglio per la norte dlel’attaccante del Tenerife, Jesus de Miguel.

Federazione spagnola annulla partite in programma oggi

A seguito della morte di Jesús de Miguel, giocatore del Tenerife, e in segno di rispetto e solidarietà, la federcalcio spagnola (Rfef) ha decretato la sospensione delle partite in programma per martedì 3 novembre, corrispondenti rispettivamente al primo e al terzo turno della Copa del Rey (Anaitasuna-Alaves e Pamplona-Eibar) e della Copa de la Reina Iberdrola. Analogamente, è stata sospesa anche la presentazione ufficiale ad Almendralejo della partita della Nazionale Under 21 contro il Giappone. La Rfef annuncerà nei prossimi giorni il nuovo calendario dei suoi tornei e gli orari definitivi per le partite rinviate.

“Il Calcio spagnolo piange la perdita di Jesús de Miguel. Devastata da questa triste notizia, la Rfef desidera esprimere il suo più profondo cordoglio per la sua scomparsa avvenuta oggi“, è quanto si legge nel comunicato della Federazione calcistica spagnola che si unisce al cordoglio per la scomparsa di de Miguel.