Calciatore del Tenerife De Miguel muore dopo scontro in campo, il portiere Owono sotto choc

La Spagna è sotto choc per la morte del calciatore del Tenerife, Jesus de Miguel, durante una partita della seconda divisione spagnola, contro l’Andorra e ancora di più lo sarebbe il portiere Jesus Owono con cui il giocatore si è scontrato prima di avere un arresto cardiaco, almeno secondo quanto riportata dai media locali.

Owono chiude l’account Instagram

Secondo quanto ha riferito dalla rete radiofonica Radio Cope, l’estremo difensore andorrano prima dell’annuncio della morte di Jesus de Miguel, avrebbe voluto porgere privatamente le proprie scuse alla famiglia dell’attaccante del Tenerife. “C’è un’enorme preoccupazione ad Andorra. Ho sentito che alcuni giocatori hanno detto che è la cosa più difficile che abbiano mai vissuto su un campo da calcio. Potete immaginare, Jesús Owono… L’Andorra insiste sul fatto che non c’era alcuna cattiva intenzione, nessun desiderio di fare del male. Non è piacevole per lui sentire lo stadio Heliodoro che grida ‘assassino, assassino!’. Ha chiuso il suo account Instagram”, riporta Radio Cope secondo il quale prima che si diffondesse la notizia della morte di De Miguel, il portiere “era profondamente colpito dalla situazione”.

Il cordoglio dell’Andorra

La squadra di Owono ha subito espresso le proprie condoglianze per la morte del 30enne del Tenerife de Miguel sui propri canali social. “Con il cuore spezzato e profondamente addolorati, desideriamo porgere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia di Jesús de Miguel, a tutti i suoi compagni di squadra, agli amici e al CD Tenerife. Riposa in pace”.

La dinamica dello scontro in campo

Jesus de Miguel ha avuto un durissimo scontro in campo col portiere avversario Owono durante una partita della serie B spagnola che si è giocava ieri, 2 novembre 2026. L’attaccante che ha perso la vita stava contendendo il pallone a centrocampo quando, negli ultimi minuti del match allo stadio Heliodoro Rodríguez López, è stato colpito al petto dal portiere dell’Andorra, uscito in maniera scomposta. Owono è stato poi espulso dall’arbitro. Il 30enne è stato portato in ospedale dove poi è morto e la partita è stata sospesa al 108° minuto, sul risultato di 2-2. Dopo il grave lutto la Federcalcio spagnola ha annullato tutte le partite in programma oggi di Copa del Rey e Copa de la Reina Iberdrola.