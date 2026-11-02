Udinese, esonerato Runjaic: al suo posto arriva Paolo Zanetti

Kosta Runjaic non è più il tecnico dell’Udinese, che lo ha “sollevato dalla guida tecnica della prima squadra. Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti”. E’ quanto si legge in una nota del club friulano, che “ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Malecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali”.

Grazie, Mister https://t.co/pP5uNXCUJm — Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 2, 2026

Fatale per l’allenatore tedesco la pesante sconfitta interna del weekend contro la Roma (per 5-2) e in generale un brutto inizio di stagione, con i bianconeri capaci di raccogliere appena cinque punti in dieci giornate. Al posto di Runjaic è in arrivo Paolo Zanetti.