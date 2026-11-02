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lunedì 2 novembre 2026

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Udinese, esonerato Runjaic: al suo posto arriva Paolo Zanetti

Udinese, esonerato Runjaic: al suo posto arriva Paolo Zanetti
Kosta Runjaic, Udine, 31 ottobre 2026 (Photo by Andrea Bressanutti/LaPresse)
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Per l’allenatore tedesco è stata fatale l’ultima sconfitta in casa contro la Roma

Kosta Runjaic non è più il tecnico dell’Udinese, che lo ha “sollevato dalla guida tecnica della prima squadra. Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti”. E’ quanto si legge in una nota del club friulano, che “ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Malecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali”.

Fatale per l’allenatore tedesco la pesante sconfitta interna del weekend contro la Roma (per 5-2) e in generale un brutto inizio di stagione, con i bianconeri capaci di raccogliere appena cinque punti in dieci giornate. Al posto di Runjaic è in arrivo Paolo Zanetti. 

Udinese, esonerato Runjaic: al suo posto arriva Paolo Zanetti
Paolo Zanetti e Kosta Runjaic, Verona, 26 gennaio 2026 (Photo by Paola Garbuio/LaPresse)
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