Serie A, l’Atalanta crolla ancora: 0-3 in casa contro il Parma

Sconfitta pesante per l’Atalanta contro il Parma nel posticipo del lunedì della decima giornata di Serie A. A Bergamo gli orobici vengono superati per 3-0 dal Parma di Alberto Gilardino, in rete al 41′ con Fabbian, al 47′ grazie a un autogol di Zappacosta e al 58′ con Lontani. Con questo risultato il Parma conquista il 15esimo posto in classifica, raggiungendo Fiorentina e Sassuolo a 8 punti, mentre la ‘Dea’ è 13esima a 11 punti, con la panchina del tecnico Maurizio Sarri sempre più traballante.