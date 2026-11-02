Serie A, la Fiorentina ritrova la vittoria: 2-4 a Sassuolo

Termina 4-2 per la Fiorentina a Reggio Emilia la sfida tra i viola e il Sassuolo, valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Al Mapei Stadium decisivo è il talento argentino gigliato Franco Mastantuono, che segna la rete decisiva dell’incontro al 79′, quella dell’allungo finale dei viola. Mentre il mattatore per gli emiliani è Armand Laurienté, che sigla al 25′ e al 68′ le due reti dei neroverdi di Aquilani. In mezzo tra i due gol del francese, le due reti di Pellegrino al 47′ del primo tempo e Nije al 50′ per la squadra di Vanoli. Chiude il match Valdepenas nel recupero con il quarto gol per i toscani. Con questo risultato la Fiorentina aggancia il Sassuolo al 15esimo posto, a 8 punti in classifica, tre più del Parma terzultimo e impegnato stasera a Bergamo contro l’Atalanta.