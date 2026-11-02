Sassuolo-Fiorentina e Atalanta-Parma oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La decima giornata di Serie A si chiude oggi, lunedì 2 novembre 2026, con gli ultimi due posticipi. In campo Sassuolo-Fiorentina e Atalanta-Parma. Ieri la vittoria della Lazio, in vetta alla classifica in solitaria, e quella in serata della Juventus sul Napoli, che rilancia le ambizioni dei bianconeri e spedisce a -14 dal primo posto gli azzurri di Max Allegri. Nelle partite di oggi, la Fiorentina proverà ancora a tirarsi fuori dalla pericolosa zona salvezza, visto che al momento occupa il penultimo posto in classifica, mentre Maurizio Sarri deve ancora riuscire a trovare la chiave di volta di una stagione fin qui anonima.

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La classifica aggiornata

Lazio 28 punti

Inter 25

Roma 24

Como 23

Milan 21

Frosinone 20

Juventus 17

Napoli e Bologna 14

Torino, Genoa e Cagliari 13

Atalanta 11

Lecce 9

Sassuolo 8

Monza 7

Fiorentina, Parma e Udinese 5

Venezia 3

Sassuolo-Fiorentina: i pronostici

Quello tra Sassuolo e Fiorentina è uno scontro diretto che potrebbe dire molto della parte bassa della classifica. Come riporta Agipronews, i betting analyst di Goldbet e Better vedono leggermente avanti i Viola, a quota 2,30, per battere i neroverdi, reduci da tre sconfitte di fila con ben dodici gol subiti. Gli scontri diretti a Reggio Emilia, però, sorridono proprio al Sassuolo, che in casa ha vinto quattro delle ultime cinque partite contro la Fiorentina: i tre punti degli uomini di Alberto Aquilani si attestano a 2,85, mentre il pareggio è in lavagna a 3,65. Una partita sulla carta molto aperta, con l’Over proposto a 1,52 contro il 2,40 dell’Under, mentre il Goal, a 1,42, comanda sul No Goal, a 2,65. Tra i protagonisti, l’attenzione è tutta sui giocatori con più talento: da una parte Domenico Berardi, che ha già segnato quattordici reti alla Fiorentina e punta il quindicesimo a 3,05, e dall’altra Franco Mastantuono, che è tra i giocatori con più tocchi nell’area avversaria ma fatica a concretizzare; una rete dell’argentino contro il Sassuolo si gioca a 3,25.

Vanoli: “Fagioli? Troppe critiche”

“La gara di domani non è uno spartiacque, tutte le gare sono importanti. Questa squadra può aver sbagliato qualcosa ma lo ha fatto solo per il tasso di maturità, non per l’atteggiamento. Con l’Inter abbiamo fatto una grande prestazione: è importante sognare e lottare sempre. Ci sono partite che sono più importanti di altre e quella di domani è importantissima”. Così l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli parlando in conferenza stampa in vista della partita contro il Sassuolo in campionato. “Non abbiamo recuperato Ranieri ma ha fatto passi avanti importanti. Idem Atta, che però sta lavorando sul campo, spero di averlo presto. Sono arrivate troppe critiche su Fagioli: è stato criticato in modo pesante, solo per un tempo sbagliato. Dobbiamo tutti stare con i piedi per terra”, ha aggiunto. “Vedo un gruppo un crescita, abbiamo sfiorato delle vittorie importanti contro grande squadre. Sicuramente dobbiamo crescere, questo è un dato di fatto”, ha concluso Vanoli.

📌 https://t.co/DSZ9RsLWrt — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 31, 2026

Aquilani: “Momento delicato”

“Stiamo vivendo un momento particolare, delicato, veniamo da una partita non bella, un risultato pesante che si lega agli ultimi risultati. Questo ci deve far crescere, ci deve far capire il momento che viviamo”. Così l’allenatore del Sassuolo Alberto Aquilani intervenuto ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in campionato. “Il vento prima ci soffiava da dietro, ora ci soffia da davanti. Quando il vento ti soffia così forte da davanti devi accelerare, altrimenti ti spinge indietro. Bisogna rimanere compatti, analizzando cosa non va, c’è lavoro mentale per stimolare i ragazzi dal punto di vista tecnico, tattico e anche mentale”, ha aggiunto. “All’inizio eravamo più uniti nel difenderci con distanze più corte, mi aspetto di vedere questo domani. Individualmente mi aspetto qualche errore in meno perché sono giocatori forti, ma l’entusiasmo lo dobbiamo sempre avere. Bisogna tener duro”.

🎙️ “Dobbiamo percepire il momento, stare compatti e lavorare” Guarda qui la conferenza 📹 #ForzaSasol 🖤💚 https://t.co/SRT26Ca6DK — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) November 1, 2026

Sassuolo-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1) Turati; Cinquegrano, Odenthal, Caleta-Car, Doig; Matić, Adžic; Berardi, Bakola, Laurienté; Esposito. All. Aquilani

Fiorentina (4-3-3) De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

Il fischio d’inizio della partita è fissato per le 18.30, il match sarà trasmesso in diretta tv sulla piattaforma di Dazn e sui canali di Sky Sport

Atalanta-Parma: i pronostici

L’Atalanta ospita il Parma per provare a rimanere agganciata alle posizioni che valgono l’Europa. Gli uomini di Maurizio Sarri partono con i favori del pronostico, a quota 1,50, per ritrovare i tre punti che mancano da quattro giornate. Dall’altra parte, la squadra di Alberto Gilardino è nelle stesse condizioni di Sassuolo e Fiorentina, ovvero chiamata a raccogliere punti preziosi in ottica salvezza: il colpo esterno, che in questo campionato non è ancora arrivato, vale 6 volte la posta. A 4,50, invece, il pareggio. L’uomo del momento per l’Atalanta è Nikola Krstovic, autore di cinque reti nelle ultime quattro partite e in pole a quota 2,00 tra i marcatori, mentre il Parma si aggrappa a David Romero (3,85) e spera anche nel primo gol di El Bilal Touré (a 4,70).

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Sarri: “Con il Parma non sarà facile, ma siamo ambiziosi”

“Noi siamo ambiziosi e vogliamo costruire le basi per un nuovo e grande ciclo. Non è un percorso facile ripartire dopo un altro ciclo di alto livello, si sta complicando visti gli infortuni però la nostra voglia è quella di fare un grande ciclo come quello fatto in precedenza”. Così l’allenatore dell’Atalanta Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma. Parlando della squadra di Gilardino, Sarri ha aggiunto: “Il Parma è tra quelle squadre di bassa classifica che però ha preso meno gol. Sicuro non è una partita facile, sarà la solita lotta nella quale bisognerà entrare in campo umili e soprattutto lucidi: pronti ad ogni difficoltà”. “Contro il Frosinone è venuto un tipo di partita in cui era difficile rimanere corti e compatti – ha detto ancora Sarri – quando si recuperava palla si riscontravano degli spazi pericolosi. La squadra deve essere più corta e compatta, meno aperta quando vengono su gli avversari”. Su quanto manca per vedere la vera Atalanta. “Stiamo valutando tutto: noi abbiamo avuto tanti infortuni soprattutto nel periodo delle Nazionali, e quindi è necessario farsi trovare pronti. Il calendario non ci aiuta. Siamo in un momento d’urgenza dove bisogna gestire questo aspetto”, ha concluso.

🎙️ "Abbiamo bisogno in questo momento dell’apporto della nostra gente, ma sicuramente la nostra gente questo apporto ce lo darà." Guarda la conferenza stampa integrale qui 📺👉 https://t.co/jBPgZiYgOz #AtalantaParma https://t.co/iKzVlWcSMc — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 1, 2026

Gilardino: “Difficile ma siamo pronti”

“Loro hanno cambiato modo di pensare e di lavorare rispetto agli ultimi anni, ma noi abbiamo l’ambizione di fare una partita attenta e coraggiosa”. Così alla vigilia di Atalanta-Parma, l’allenatore dei ducali Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa. “Vogliamo portare grande energia. Stiamo bene, tutti a disposizione. È rientrato anche Nicolussi”, ha aggiunto il tecnico dei gialloblù. ” Incontrare l’Atalanta rappresenta sempre una gara di grande difficoltà, ma noi siamo pronti”, ha detto ancora Gilardino.

Atalanta-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (4-2-3-1) Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pašalić, Éderson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstović. All. Sarri

Parma (3-4-2-1) Corvi; Diego Carlos, Troilo, Drobnic; Delprato, Sierro, Keita, Valeri; Fabbian, Toure; Romero. All. Gilardino

Il fischio d’inizio del match è alle 20.45, la partita sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma di Dazn.