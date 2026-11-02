Il Frosinone perde Raimondo per infortunio, come sta il bomber dei ciociari

Brutte notizie per il Frosinone, rivelazione di questo campionato. I ciociari dovranno fare a meno del loro bomber Antonio Raimondo. A seguito dell’infortunio rimediato domenica durante il match contro il Torino (vinto 2-0), l’attaccante 22enne è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato “una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”, fa sapere il club in una nota ufficiale.

Antonio Raimondo, Frosinone, 1 novembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)

Il grande inizio di stagione del Frosinone

Il Frosinone, in questa prima fase della stagione, è la squadra che ha stupito di più, assieme alla Lazio di Rino Gattuso. I ragazzi di Massimiliano Alvini sono alla sesta posizione della classifica, con 20 punti, a ridosso della zona Champions League e già in quella che garantirebbe l’accesso alla Conference. Un risultato impensabile ad agosto e diventato realtà dopo 10 giornate. I ciociari, che non perdono da quattro partite, si sono assicurati vittorie importanti per la salvezza contro Torino, Lecce e Sassuolo. Inoltre sono riusciti a battere il Como e ad agguantare il pareggio contro l’Atalanta.

Chi è Antonio Raimondo

Sabato 7 novembre dovranno scendere in campo in trasferta contro il Cagliari senza il loro miglior realizzatore, Antonio Raimondo. Il classe 2004, originario di Ravenna e cresciuto nel Bologna, è secondo nella classifica marcatori con 8 gol (davanti a Donyell Malen della Roma e dietro a Gustavo Varela del Monza). Arrivato al Frosinone nel 2025, in prestito dai rossoblù, ad oggi, secondo Transfermarkt, ha un valore di mercato di 7 milioni di euro. Nel 2024 ha fatto il suo esordio con la Nazionale Under 21 e in 10 presenze con la maglia azzurra ha realizzato quattro reti.