Il Frosinone perde Raimondo per infortunio, come sta il bomber dei ciociari

Brutte notizie per il Frosinone, rivelazione di questo campionato. I ciociari dovranno fare a meno del loro bomber Antonio Raimondo. A seguito dell’infortunio rimediato domenica durante il match contro il Torino (vinto 2-0), l’attaccante 22enne è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato “una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”, fa sapere il club in una nota ufficiale.
Il grande inizio di stagione del Frosinone
Il Frosinone, in questa prima fase della stagione, è la squadra che ha stupito di più, assieme alla Lazio di Rino Gattuso. I ragazzi di Massimiliano Alvini sono alla sesta posizione della classifica, con 20 punti, a ridosso della zona Champions League e già in quella che garantirebbe l’accesso alla Conference. Un risultato impensabile ad agosto e diventato realtà dopo 10 giornate. I ciociari, che non perdono da quattro partite, si sono assicurati vittorie importanti per la salvezza contro Torino, Lecce e Sassuolo. Inoltre sono riusciti a battere il Como e ad agguantare il pareggio contro l’Atalanta.
Chi è Antonio Raimondo
Sabato 7 novembre dovranno scendere in campo in trasferta contro il Cagliari senza il loro miglior realizzatore, Antonio Raimondo. Il classe 2004, originario di Ravenna e cresciuto nel Bologna, è secondo nella classifica marcatori con 8 gol (davanti a Donyell Malen della Roma e dietro a Gustavo Varela del Monza). Arrivato al Frosinone nel 2025, in prestito dai rossoblù, ad oggi, secondo Transfermarkt, ha un valore di mercato di 7 milioni di euro. Nel 2024 ha fatto il suo esordio con la Nazionale Under 21 e in 10 presenze con la maglia azzurra ha realizzato quattro reti.