Como-Venezia, Ferrieri Caputi vittima di insulti sessisti. Massini (Aia): “Inaccettabile, donne meritano rispetto”

Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitra di Serie A, è stata vittima di insulti sessisti ricevuti in occasione della partita Como-Venezia, valida per la 10a giornata di campionato. La direttrice di gara livornese, 35 anni, è finita al centro delle polemiche per l’episodio del rigore concesso ai lagunari e poi tolto dal Var.

Massini (Aia): “Inaccettabili insulti”

“L’Associazione Italiana Arbitri condanna con fermezza ogni forma di insulto sessista, discriminazione e violenza verbale rivolta alle proprie associate, ribadendo che comportamenti di questo genere sono inaccettabili e non possono trovare spazio nel mondo dello sport”. Così a LaPresse il presidente dell’Associazione italiana arbitri Francesco Massini, interpellato sulla vicenda degli insulti sessisti subiti dall’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi durante il match di Serie A di ieri Como-Venezia. “Si tratta di episodi che, purtroppo – prosegue il numero uno degli arbitri italiani – non riguardano soltanto i palcoscenici della Serie A, ma possono verificarsi anche sui campi delle categorie dilettantistiche e giovanili, dove ogni fine settimana migliaia di arbitri e arbitre svolgono con passione, impegno e senso di responsabilità il proprio ruolo. All’interno dell’Associazione Italiana Arbitri sono presenti oltre 2.200 donne, pari a circa il 6,7% dell’intero organico associativo, che contribuiscono quotidianamente alla crescita e al funzionamento del movimento arbitrale italiano. Donne che, con competenza, determinazione e professionalità, scendono in campo per garantire il regolare svolgimento delle competizioni, consentendo a calciatori e calciatrici di giocare e a milioni di appassionati di vivere le emozioni di questo sport”. “A tutte loro – conclude Massini – devono essere riconosciuti rispetto, considerazione e ammirazione, non soltanto per il ruolo che ricoprono, ma soprattutto per la passione e la dedizione con cui scelgono di mettersi al servizio del calcio. L’AIA ribadisce il proprio impegno nel promuovere una cultura sportiva fondata sul rispetto, sull’inclusione e sulla parità di trattamento, nella convinzione che il contrasto a ogni forma di discriminazione rappresenti una responsabilità condivisa da tutte le componenti del sistema calcistico. Il rispetto non può dipendere dalla categoria, dal genere o dal campo sul quale si arbitra. È un valore imprescindibile, dentro e fuori dal terreno di gioco”.

Assessora alla Cultura della Toscana: “Vergogna, ci vuole rispetto”

“Ci vuole rispetto. Rispetto e rispetto. Parafrasando Francesco De Gregori, non è da un rigore che si vede un arbitro. E, in questo caso, un’arbitra. Maria Sole Ferrieri Caputi è stata bersagliata da insulti sessisti sui social e persino dagli spalti dello stadio Sinigaglia, durante Como-Venezia. ‘Vai a fare la pasta al sugo o a passare l’aspirapolvere’: frasi vergognose, che abbiamo sentito anche durante la telecronaca di Dazn”, ha scritto sul suo profilo Instagram l’assessora alla Cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti.

“Tutto questo per una decisione arbitrale: il rigore inizialmente assegnato e poi revocato dopo la chiamata al Var. Una decisione che può essere discussa, come tutte quelle di una partita, ma che non può diventare il pretesto per insultare una donna e metterne in discussione il ruolo”, ha aggiunto.

“A Maria Sole va tutta la mia solidarietà. Ho avuto il piacere di premiarla con il Pegaso delle Donne e oggi voglio ribadire che sono al suo fianco. Come Regione Toscana siamo dalla parte delle donne, sempre, in ogni ruolo e in ogni ambito. Domenica si apre la quinta edizione de La Toscana delle Donne: un’occasione in più per ricordare che rispetto e parità si difendono ogni giorno. Il calcio è di tutti. Il rispetto anche. Il sessismo non deve avere spazio, né in campo né sugli spalti”.

Solidarietà dalla vicesindaca di Livorno a Ferrieri Caputi

“Maria Sole è livornese, si è formata nella sezione AIA di Livorno, è stata la prima donna ad arbitrare in Serie A e rappresenta un’eccellenza per la nostra città e per tutto lo sport italiano”, ha dichiarato la vicesindaca di Livorno Libera Camici. “Frasi come ‘vai a fare la pasta al sugo o a passare l’aspirapolvere’, captate dai microfoni di bordocampo in diretta tv, non hanno nulla a che vedere con il tifo o con la critica sportiva”.

“Sono un attacco sessista che colpisce una donna in quanto donna, nel momento in cui esercita con competenza il suo lavoro. A lei va la piena solidarietà mia personale e di tutta l’amministrazione comunale. Nessuna donna dovrebbe sentirsi dire qual è il suo posto per il solo fatto di fare il proprio lavoro. E quanto accaduto ieri deve far riflettere tutti sul linguaggio che usiamo, nello sport e nella vita di tutti i giorni”.