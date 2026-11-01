Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 1 novembre 2026

Ultima ora

Udinese, il patron Gianpaolo Pozzo in ospedale per una polmonite

Udinese, il patron Gianpaolo Pozzo in ospedale per una polmonite
Foto LaPresse – Valter Parisotto 05/12/16 Udine (Italia) Sport Calcio Udinese – Bologna Campionato di Calcio Serie A Tim 2016 2017 – Stadio Friuli commerciale Dacia Arena Nella foto: Gianpaolo Pozzo Photo LaPresse/ Ph. Valter Parisotto 05 December 2016 Udine (Italy) Sport Soccer Udinese – Bologna – Championship League A Tim 2015 2016 Dacia Arena Stadium In the Photo: Gianpaolo Pozzo
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Il presidente ricoverato a Udine

Sono ore delicate in casa Udinese, non soltanto per la difficile situazione di classifica dopo l’ennesima sconfitta contro la Roma. Il club friulano comunica che “il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite. Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto”. 

© Riproduzione Riservata