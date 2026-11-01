Vittoria pesante per 2-1 del Genoa in casa del Lecce nella sfida salvezza valida per la decima giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo: Osmajic sblocca il risultato all’11’ su cross all’indietro di Messias, il Grifone raddoppia prima della mezz’ora con lo stesso Messias, su imbucata di El Shaarawy. Al 40′ i padroni di casa tornano sotto con la punizione vincente di Maleh ‘sporcata’ da Osmajic, nel recupero Stulic trova anche la rete del 2-2 su assist di Gallo ma l’arbitro annulla per un tocco con il braccio dell’attaccante del Lecce. Nella ripresa il risultato non cambia più: il Genoa vola a quota 13 punti, il Lecce resta fermo a 9.
Serie A, Lecce-Genoa 1-2
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Decidono Osmajic e Messias